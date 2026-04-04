2026. április 4. 22:26

Ukrajna fokozza a biztonsági együttműködést Törökországgal

Ukrajna fokozza a biztonsági együttműködést Törökországgal - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szombaton Isztambulban, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott találkozója után.

Zelenszkij Telegram-bejegyzésében hangsúlyozta: az együttműködés elsősorban azokra a területekre terjed ki, ahol Ukrajna "szakértelemmel, technológiával és tapasztalattal" tudja támogatni Törökországot. Az "ukrán" elnök szerint a megbeszélésen energetikai együttműködési lehetőségekről is szó esett, köztük közös gázinfrastruktúra-projektekről és gázmezők közös fejlesztésének lehetőségeiről.

A török elnöki hivatal közleményében azt írta: a török elnök megerősítette, hogy Ankara továbbra is támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárása érdekében. Törökország kiemelt jelentőséget tulajdonít a fekete-tengeri hajózás biztonságának és az energiaellátás védelmének - írták.

Törökország - NATO-tagként - a háború kezdete óta Ukrajnával és Oroszországgal is egyaránt kapcsolatban áll, 2022-ben az a béketárgyalásoknak is házigazdája volt.

Ukrajna az utóbbi időben biztonsági együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, és további közel-keleti államokkal is tárgyal hasonló egyezményekről.

A közel-keleti háború kitörése után Kijev igyekszik nemzetközileg hasznosítani az Oroszország elleni, immár négy éve tartó háborúban szerzett tapasztalatait, különösen a drónok elleni védekezés terén. Moszkva az ukrajnai háború kezdete óta iráni tervezésű drónokat vet be ukrán célpontok ellen.

Zelenszkij szóvivője közölte, hogy az ukrajnai elnök isztambuli látogatása során találkozik I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával, az ortodox világ egyik legmagasabb rangú egyházi vezetőjével.

(MTI nyomán)