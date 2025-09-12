Anyaország :: 2025. szeptember 12. 12:01 ::

Megyeri Jonatánt is beveti a kormány az "antiszemitizmus elleni harcba"

Amint az ismert, a kormány Bóka János személyében antiszemitizmus elleni biztost nevezett ki, aki bele is vetette magát a munkába. Most éppen egy ötfős tanácsot állított fel.

A Mazsihisz is beszámolt arról , hogy tanácsadó testület segíti a jövőben Bóka János munkáját, aki az európai uniós ügyekért felelős miniszteri feladatai mellett a miniszterelnöki antiszemitizmus elleni megbízotti tisztséget is betölti. A kinevezésről a miniszter a közösségi oldalán számolt be.

De nézzük, kik alkotják a tanácsot. A testület tagjai: Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke; Ledniczky Lívia művészettörténész, a MERKAZ Kulturális Központ igazgatója, a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola zsidó közösségi életért és judaisztika oktatásért felelős főigazgató-helyettese; Megyeri Jonatán rabbi, a Neokohn főszerkesztője; Werner Gábor biztonsági és védelmi szakértő; Zima András történész, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezetője.

Mint írják, a tanácsadó testület célja, hogy „szakértelmével és tapasztalatával” támogassa az „antiszemitizmus elleni” fellépés hazai és nemzetközi erőfeszítéseit.

Úgy látszik, Megyeri rabbi pályája meredeken ível felfelé, ez pedig elég hűen kifejezi a kormány hozzáállását a palesztinok elleni népirtáshoz. Megyeri rabbi ugyanis odáig ment, hogy még azt is igyekezett relativizálni , hogy az éhezéstől fogynak le csontsoványra a palesztin gyermekek.

Henney Viktor – Kuruc.info