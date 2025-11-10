Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 10. 10:43 ::

Pohárevés, majd késelés követte a szóváltást Borsodban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt. Az elkövető a sértettel történt vita során megevett két üvegpoharat, majd megkéselte a férfit.

A vádirat szerint a vádlott 2023. október elején délután egy borsodi kisvárosban lévő családi házban tartózkodott két férfi- és egy nőtestvérével. Az elkövető az italozás során a házban lakó élettársak közül a férfival "szóváltásba került", de testvérével is veszekedett.

Az ittas állapotú vádlott a vita hevében két üvegpoharat elharapott, és fogaival ropogtatta, majd elővett egy 7 cm pengehosszúságú zsebkést, a sértettel szemben állva fenyegetőleg azt közölte, meg fog halni, kettévágja. A sértett kiment az udvarra, de a vádlott követte, így visszament a konyhába, ahol a vádlott folyamatosan életveszélyesen fenyegette, majd a késsel a felső teste irányába szúrt. A sértett védekezett, a vádlott kést tartó kezét lefelé csapó mozdulattal igyekezett eltéríteni, így a szúrás a jobb combját érte. A sértett elvesztette az egyensúlyát, leült a földre, majd kihúzta a lábából a kést, de a vádlott ezután is tovább fenyegetőzött.

A megtámadott 8 napon belüli gyógyuló sérülést szenvedett, de fennállt a lehetősége az életveszélyes sérülés keletkezésének is.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható - közölték honlapjukon.