Fiatal zenészt vert össze egy vajonki-társaság Kaposvár belvárosában

Brutális támadás áldozata lett egy fiatal zenész Kaposváron. György-Horváth Zente, akit a Virtuózok műsorból ismerhetett meg az ország, egy TikTok videóban mesélt a támadásról, amely után pánikrohamot kapott - írja a Sonline.



A C választ erősíti az ok nélküli kötözködés, és az, hogy lányok is voltak a társaságban (forrás: TikTok)

A fiatal zenész egy rövid videóban osztotta meg TikTok-követőivel, hogy mi történt vele. A hétfőn feltöltött videóban nyíltan beszélt arról a vasárnapi támadásról, amikor ismeretlenek verték meg őt a sötét utcán a belvárosban.

Azt mesélte, hogy vásárolni mentek édesanyjával és testvérével, de hárman háromfelé indultak el, így ő egyedül sétált az utcán, amikor egy társaság megszólította. Persze nem egyszerű megszólításról volt szó, hanem a banda egyik tagja kötekedni kezdett vele.

– Én ilyenkor azt csinálom, hogy ha ilyen szituáció van, hogy oda se nézek, nem veszem fel vele a szemkontaktust, megyek tovább. Ők jöttek velem tovább, az agresszív férfi már elkezdett megfordítani, hogy álljak meg, mesélte a szemmel láthatóan még mindig a történtek hatása alatt levő Zente.

Ezen a ponton menekülőre akarta fogni, és át akart menni az úton, hátha jön egy autó, és az majd leválasztja üldözőit. De az úttest közepén érezte, hogy fejbeüti a támadó. Előreesett, majd arcon ütötték többször is ököllel. Ekkor kérte a társaság - amiben lányok is voltak - többi tagját, hogy szóljanak a barátjukra, de ők semmit sem tettek. Kicsavarták a vállát, és megzúzódott az alkarja is.

A könnyeivel küszködő hegedűművész elmondta, hogy kétségbeesésében bement a közeli bevásárlóközpontba, ahol egy ruhaüzlet eladójától kért segítséget, de nem kapott. Végül édesanyját hívta fel, aki testvérével együtt odasietett.

György-Horváth Zente elmondása szerint, hívták a rendőröket, akik hosszas várakozás után érkeztek a helyszínre. Ezt követően a sürgősségi osztályra mentek látletet vetetni, itt újabb hosszas várakozás következett, és csak ezután tudták megtenni a feljelentést.

– Annyi a pozitívum, hogy velem történt meg, és nem mással. Mert más nem biztos, hogy ilyen könnyen megúszta volna, mondta a videó végén. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, figyeljétek, mi van körülöttetek, mert nem lehet tudni, hogy egy bevásárlásból három perc alatt milyen konfliktus alakul ki.

A hozzászólók együttérzésüket fejezték ki a fiatalemberrel, és volt aki azt javasolta neki, vegyen önvédelmi leckéket, míg mások a kaposvári közbiztonság helyzetét firtatták - és talán még a "nem létező" cigánybűnözést is szóba merték hozni.

