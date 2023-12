Cigánybűnözés, Olvasói levelek :: 2023. december 19. 21:04 ::

Olvasó: rendszeresen fosztogatják a szolnoki Lidlt és Aldit a cigányok

Kedves Kurucok!

Most hallottam egy bennfentes ismerősömtől, hogy biztonsági szempontból milyen áldatlan állapotok uralkodnak Szolnokon a Lidl és az Aldi üzleteiben.

Még csak egy hete nyílt meg a belvárosban a volt Domus áruház helyén az új Aldi üzlet, de már arra panaszkodnak az ott dolgozók, hogy még Jászberényből is átjárnak hozzájuk lopni a cigányok.

Hasonló a helyzet a Széchenyi lakótelepen lévő üzletükben is, mivel a súlyosan cigányfertőzött Szolnokon éppen a közelben lévő utcákban (Varjú, Csóka, Fogoly stb.), de a lakótelepen is sok cigány lakik.

Csak ront a helyzeten, hogy a két üzletlánc áruházaiban csak korlátozott ideig fizetik a biztonsági szolgálatok embereit, az Aldiban havonta csupán 240 órát, a Lidl üzleteiben pedig csak heti három napot tartózkodnak összesen a biztonsági emberek. Ezt felismerve a cigányok megvárják, amíg a biztonsági szolgálat embere leteszi a napi szolgálatot (gyakran az utca sarkáról figyelik), és azt követően mennek be lopni az üzletbe.

Általában a kapucnit a fejükre húzzák, hogy a kamerák felvételein ne tudják őket felismerni, majd a lopott áruval a vészkijáraton gyorsan távoznak, mivel azokat kötelező jelleggel nyitva kell tartani. Mire a biztonsági őr (ha esetleg mégis jelen van) a riasztásra a vészkijárathoz jut, addigra már árkon-bokron túl vannak a cigányok.

Még tovább ront a helyzeten az is, hogy a rendőrségen is olyan nagy az emberhiány, hogy sokszor félórát is várniuk kell, mire a rendőrök a helyszínre érkeznek, a legtöbb esetben pedig meg is szüntetik az eljárást a tolvajok ellen.

Most a másfél hete nyílt áruházból egy kb. 240 000 forint értékben megpakolt gurulós kocsival távoztak a vészkijáraton. Pintér Sándor és a Fityesz hiába hinti az igét, hogy micsoda közbiztonság van ma Magyarországon, ez egy nagy hazugság, a cigányok továbbra is gőzerővel bűnöznek.