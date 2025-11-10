Cigánybűnözés :: 2025. november 10. 11:27 ::

Kecskeméten is rasszista a biztonsági kamera

A Kecskeméti Rendőrkapitányság lopás elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint a képen látható férfi 2025. május 19-én 18 óra 52 perckor az egyik kecskeméti áruházból eltulajdonított egy terméket. Május 27-én 15 óra 51 perckor egy másik áruházból próbált lopni, de a biztonsági rendszer bejelzett, ezért üres kézzel kellett távoznia.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a telefontanú 06-80/555-111 zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívó számon.