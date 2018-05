Nagyon gyümölcsöző megbeszélések folynak Észak-Koreával a csúcstalálkozó megtartásáról - közölte pénteken este Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök.

Mikroblog-bejegyzésében Trump leszögezte: ha megtartják a tervezett csúcstalálkozót az észak-koreai vezetővel, akkor arra valószínűleg az eredeti időpontban és helyszínen, azaz június 12-én Szingapúrban kerül sor.

"De ha szükséges, akkor ezen időpont után is megtarthatjuk" - utalt a várható csúcsra az amerikai elnök.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.