2019. december 8.

Egyik zsidó hazudik: Washingtonban a helyettes államtitkár megcáfolta Netanjáhu nagy bejelentését

Maga Donald Trump és kormányának magas beosztású politikusai nem is olyan régen még úgy nyilatkoztak, hogy nem törvénytelen a zsidótelepítés a megszállt Ciszjordániában, sőt Izraelnek jogában áll bekebelezni ezt a területet. Nem csoda, hogy ezek után Binjámin Netanjáhu fölbátorodott, s a Mike Pompeóval csütörtökön, Lisszabonban megejtett találkozója előtt közvetlenül azt nyilatkozta: a portugál fővárosban bemutatja az amerikai külügyminiszternek a Ciszjordánia bizonyos részeinek bekebelezésére vonatkozó izraeli tervet. Csakhogy egy nappal a lisszaboni találkozó után Washington jobbnak látta meghazudtolni a békegalamb Netanjáhut – írja a Má’áriv című újság.



Mike Pompeo és Binjámin Netanjáhu csütörtökön, Lisszabonban (fotó: AFP)

Amint arról Binjámin Netanjáhu előzetes megnyilatkozásai által félrevezetve egyes hazai hírportálok is beszámoltak: az izraeli miniszterelnök szerdán, Lisszabonban térképekkel illusztrálva ismertette Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel a megszállt Ciszjordánia – vagy legalábbis annak egyes részeinek – bekebelezésére vonatkozó izraeli tervet. Egy nappal később, pénteken este egy magas beosztású amerikai politikus megcáfolta a sajtóban már egy napja terjedő hírt, amelynek legutóbbi forrása az volt, hogy Binjámin Netanjáhu a lisszaboni útja előtt, a repülőtéren beszállás előtt kijelentette: Portugáliában találkozik Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel, s megbeszélésük egyik fontos témája a ciszjordániai Jordán-völgyre vonatkozó izraeli szuverenitás kiterjesztésének (magyarán: megszállt palesztin területek bekebelezése – H. J.) Washington részéről történő elismerése lesz.



Bibi 2019. szeptember 10-én egy tel-avivi sajtótájékoztatón mutatta be először a bekebelezési elképzeléseit (fotó: Odéd Bálilty)

A Má’áriv ezzel kapcsolatban megjegyzi: egy héttel a szeptemberben megtartott izraeli választások előtt – a választása hadjárat során – Netanjáhu K’fár Há-Mákkábijá nevű sport- és kongresszusi központban bejelentette, hogy szándékában áll kiterjeszteni az izraeli szuverenitást a Jordán-völgyre és Ciszjordánia egyéb területeire. A kormányfő azt is mondta, hogy az amerikai kormányzat „évszázad üzlete” elnevezésű kezdeményezése ragyogó alkalom Ciszjordánia izraeli bekebelezésére. „Trump elnök azt mondta, hogy a választások után azonnal, néhány nappal a választások után, bemutatja majd a béketervét. (Amire azonban eddig azért sem került sor, mert időközben elkészült a köztörvényes Netanjáhu elleni vádirat, s így nem nagyon akarnak vele koalícióban kormányt alakítani – H. J.) Ez nagy kihívást, s egyben nagy lehetőséget is jelent számunkra. Történelmi lehetőség, de egyben egyszeri alkalom is számunkra arra, hogy kiterjesszük az izraeli szuverenitást a ciszjordániai településeinkre (az illegális zsidó településekre a megszállt területeken – H. J.) és a hagyományunk, jövőnk szempontjából fontos körzetekre”, idézte föl Netanjáhu szeptemberi megnyilatkozását a Má’áriv.



Bibi térképe: a kék alap Ciszjordánia, tőle jobbra Jordánia, balra Izrael. A kék Ciszjordániában számokkal jelölt, bekebelezendő pontok a már meglevő zsidó települések. Bibi a Jordán folyótól nyugatra eső Jordán-medencét és a Holt-tenger szintén megszállt északnyugati partvidékét is szeretné bekebelezni. Meg több más területet is. Kérdés: Az izraeli-palesztin megbeszéléseken miről tárgyalnának?

Az izraeli miniszterelnök fentebb említett két megnyilatkozása – a szeptemberi, majd közvetlenül a mostani lisszaboni útja előtti – következtében a sajtó a lisszaboni Pompeo–Netanjáhu-találkozó után kész tényként állította azt, hogy Netanjáhu az amerikai külügyminiszterrel ismertette a Ciszjordánia, vagy annak egyes részei bekebelezésének tervét. Az erre vonatkozó, fentebb már említett korábbi magas szintű amerikai megnyilatkozások ismeretében nem kizárt, hogy Netanjáhu Lisszabonban valóban bemutatta Pompeónak a bekebelezésre vonatkozó elképzeléseket, s az sem elképzelhetetlen, hogy az evangéliumi „keresztény” szekta fanatikus híve, Pompeo, amerikai külügyminiszter erre a tervre áment is mondott.

Csakhogy egy nappal a Netanjáhu–Pompeo-megbeszélés után a Fehér Házban valakinek eszébe juthatott, hogy az ilyesmit esztelenség, finomabban fogalmazva, nem diplomatikus előre kiszivárogtatni, miközben a külvilágnak szóló hivatalos amerikai üzenet az, hogy az izraeli-palesztin viszályt tárgyalásos úton kell rendezni….

David Shenker (aki egészen véletlenül zsidó – H. J.) a washingtoni Külügyminisztérium Közel-Kelet Ügyosztályának helyettes államtitkára pénteken este cáfolta a Netanjáhu által a lisszaboni találkozó előtt is hangoztatott állítást. (Igaz, a Pompeóval való találkozója után Netanjáhu sem beszélt a bekebelezési tervének bemutatásáról – H. J.) Mostanra tehát kiderült, hogy David Shenker és Binjámin Netanjáhu közül valaki hazudott...



David Shenker – Meghazudtolta Binjámin Netanjáhut

„Binjámin Netanjáhu miniszterelnök Mike Pompeo külügyminiszternek nem mutatott be semmiféle tervet a Jordán-völgy bekebelezésére vonatkozólag. Elmondhatom önöknek, hogy a Netanjáhu–Pompeo-találkozó folyamán Izrael nem mutatott be az Amerikai Egyesült Államoknak semmilyen bekebelezési tervet. Nem mutatott be a Nyugati Part (Ciszjordánia – H. J.) bármilyen részének bekebelezésére vonatkozó teljes vagy részleges tervet”, jelentette ki Shenker, majd bejelentését így összegezte: „Az Amerika Egyesült Államok álláspontja szerint a Nyugati Part végleges területi státuszáról az Izrael és a palesztinok közti tárgyaláson kell dönteni”.

Hering J.