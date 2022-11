Kijev kemény télre készül, mivel Oroszország továbbra is célba veszi Ukrajna energia- és vízügyi infrastruktúráját. Vészhelyzet esetére Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra készül, hogy mintegy ezer nyilvános fűtési pontot nyit meg a város lakói számára.

A fontos létesítmények rongálása miatt felkészülnek arra, hogy egyáltalán nem lesz áram- és vízellátás, illetve fűtés. Ebben az esetben legalább ezer fűtési pontot létesítenek, amire már elektromos generátorokkal készülnek. A lakosok felmelegedhetnek, forró teát ihatnak és feltölthetik a telefonjukat ezeken a pontokon. Hozzátették, hogy bármilyen szükségletükkel fordulhatnak hozzájuk.

