Külföld :: 2023. január 12. 21:35 ::

Előre be nem jelentett látogatást tett a CIA igazgatója Líbiában

Előre be nem jelentett látogatást tett William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója csütörtökön Líbiában, ahol az átmeneti kormányt vezető Abdulhamid Dbeibah miniszterelnökkel találkozott Tripoliban - közölte a líbiai vezetés.

Dbeibah nemzeti egység kormánya Facebookon jelentette be a látogatást közzé téve egy felvételt, amelyen Burns a líbiai kormányfő társaságában látható.

A Líbia keleti felét ellenőrző Halífa Haftar tábornokhoz közeli források szerint Burns a hadúrral is egyeztetett, akinek székhelye Bengáziban van.

A CIA nem kommentálta a történteket.

A 2011 óta polgárháború dúlta Líbiában két rivális kormány van, mindkettőt támogatják nemzetközi pártfogók, illetve számos fegyveres milícia az országban. Az egyik kormány székhelye Tripoli, a másiké, a Fati Basaga vezette kabineté Szirt, a parlament pedig Tobrukban működik.

Az Egyesült Államok már korábban is aggodalmát fejezte ki Oroszország líbiai konfliktusban játszott szerepe miatt, s attól tart, hogy amennyiben továbbra is ingatag marad a helyzet a Kőolajexportáló Országok Szervezetéhez (OPEC) tartozó országban, az károsan hathat ki a globális energiaellátásra, valamint iszlamista fegyveres csoportoknak nyújthat lehetőséget a terjeszkedésre. Moszkva támogatta Haftart a hadúr 2019-2020-as offenzívájában, amelynek során a Wagner orosz biztonsági magáncég mintegy 1200 zsoldosát vetették be az ENSZ adatai szerint.

Washington mindemellett további gyanúsítottakat keres a skóciai Lockerbie felett 1988-ban felrobbantott Pan Am-repülőgép elleni merénylettel összefüggésben, miután decemberben sikerült elérnie a feltételezett pokolgépkészítőnek, a Kadhafi-féle egykori líbiai hírszerzés egyik ezredesének átszállítását az észak-afrikai országból, amelynek egyébként nincs kiadatási egyezménye az Egyesült Államokkal.

(MTI)