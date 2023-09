Külföld :: 2023. szeptember 17. 20:52 ::

Szaúd-Arábia leállította az Izraellel való megegyezést célzó előzetes háttértárgyalásokat

Politikai hírmagyarázók az elmúlt hetekben már úgy nyilatkoztak, hogy küszöbön áll az újabb Ábrahám-megállapodás, az Izrael és Szaúd-Arábia közti normalizációs egyezmény aláírása. Csakhogy a jól értesültségéről ismert, londoni székhelyű elaph.com független, arab nyelvű hírportál tegnap este izraeli kormányzati tisztviselőre hivatkozva közölte : Szaúd-Arábia arra kérte a közvetítő szerepét betöltő Washingtont, hogy hagyja abba az Izrael és Szaúd-Arábia közti normalizációs egyezményt előkészítő megbeszéléseket. Az ok: a Netanju-kormány szélsőséges miniszterei eleve elutasítják a palesztinok által követelt engedményeket.



Balról jobbra: Ábdul Latíf az-Zajáni báhrájni külügyminiszter, Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Ábdulláh bin Zájed sejk, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere az Ábrahám-egyezmények aláírásán, a Fehér Házban, 2020 szeptemberében (fotó: AFP)

Szaúd-Arábia arra kérte Washingtont, hogy szüntesse be az Izrael és Rijád közti normalizálásra, azaz egy újabb Ábrahám-egyezmény aláírására irányuló, többnyire titkos érintkezéseket, megbeszéléseket. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök hivatali idejének második felében Izrael felvette a diplomáciai kapcsolatot három arab országgal: az Egyesült Arab Emírségekkel, Báhrájnnal és Marokkóval, illetve 2021 januárjában Izrael és Szudán aláírta a kapcsolatok normalizálására vonatkozó szándéknyilatkozatot. Az Ábrahám-egyezményt Kartúmmal azonban máig nem írták alá véglegesen az időközben Szudánban kitört polgárháború, illetve bizonyos amerikai ígéretek be nem tartása miatt.



Éli Kohén izraeli külügyminiszter találkozója Ábdel Fattáh el-Burhánnal, Szudán Átmeneti Szuverén Tanácsának elnökével 2023 februárjában, Kartúmban – végleges megegyezés még nincs (fotó: Slomi Ámszálem)

A fentebb említett három arab országgal a Trump adminisztráció idején létrejött Ábrahám-egyezmény után Izrael arra törekedett, hogy nyélbe üsse az újabbat, mégpedig az Irán, Törökország, Izrael és Egyiptom mellett a Közel-Kelet regionális katonai hatalmával, a több mint 2 millió km² területű Szaúd-arábiai Királysággal, az iszlám szülőföldjével és központjával, az USA és Oroszország után a világ harmadik legnagyobb kőolaj-kitermelő országával. Izraelt, s természetesen Rijádot is ösztönözte a kapcsolatok fölvételére a közös ellenség, a sí’ita Irán elleni együttes katonai fellépés lehetősége. Meg kell jegyezni, hogy időközben, 2023 márciusában a kínai közvetítés jóvoltából sor került az a szaúd-arábiai – iráni diplomáciai kapcsolatok újrafelvételére, aminek eredményeképpen Rijádot a stratégiai számítás már kevésbé ösztönzi az Ábrahám-egyezmény aláírására Izraellel.



Muhámmád bin Szalmán trónörökös, Szaúd-Arábia külkapcsolatainak koordinálója (fotó: Leon Neal)

Amint fentebb említettük, a szunnita-vahhábita muszlim Szaúd-Arábia, illetve a palesztin és szíriai (Golán-fennsík) területeket megszállva tartó, egy részüket már be is kebelezett Izrael egyaránt tart (nem ok nélkül) a közel-keleti térség egyik legerősebb katonai hatalmától, a sí’ita muszlim többségű Irántól. Csakhogy a szunnita-vahhábita Szaúd-Arábia és a sí’ita muszlim többségű Irán egyaránt elkötelezett a döntően szunnita muszlim, de jelentős keresztény közösséggel is bíró palesztin nép nemzeti és országalapító jogainak érvényesítése iránt. A szaúd-arábiai – izraeli diplomáciai kapcsolatok felvételét Rijád, személy szerint Muhámmád bin Szálmán trónörökös az erre vonatkozó, úgynevezett tapogatózó, titkos megbeszélések kezdetétől fogva hangsúlyozta: a kapcsolatok normalizálására csak akkor kerülhet sor, ha Izrael felhagy a palesztin állam létrehozását eleve ellehetetlenítő zsidótelepítéssel a megszállt Ciszjordániában.



Zsidó telepes fiatalok a megszállt Ciszjordániában – M16-os gépkarabéllyal (fotó: Menáhem Káháná)

Csakhogy a legutóbb megalakult, a korábbinál is szélsőségesebb miniszterekből álló izraeli kormány semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a palesztinoknak teendő engedmények terén. A Washington közvetítésével folyó háttértárgyalásokba titkosszolgálati módszerekkel természetesen bevonták a palesztinokat is, hiszen az izraeli – szaúd-arábiai kapcsolatok normalizálására irányuló megbeszélések sikere vagy éppen meghiúsulása pontosan a palesztin elvárások teljesítésén múlik.

De nézzük, mik a Mahmúd ’Abbász elnök irányította Palesztin Nemzeti Hatóság fontosabb követelései:

Mindenekelőtt Rámalláh (A Palesztin Nemzeti Hatóság székvárosa) követeli az amerikai közvetítéssel zajló, ám 2014-ben megszakadt izraeli-palesztin tárgyalások újrakezdését (Az intenzív zsidótelepítésről lemondani nem hajlandó Netanjáhu-kormányok érve ugyanis az, hogy nincs kivel és miről tárgyalni… - H. J.). A palesztinok ezen kívül követelik az izraeli megszállás alatti Ciszjordánia, úgynevezett „C” területe egyes részeinek átcsoportosítását a Palesztin Nemzeti Hatóság fennhatósága alá. Az 1993-ban szintén amerikai közvetítéssel létrejött, Jászer ’Arafát és a korábbi háborús bűnös Jichák Rabin aláírta (ezért kaptak Nobel-békedíjat) oslói megállapodás értelmében Ciszjordánia „C” területei továbbra is izraeli biztonsági és polgári igazgatás alá tartoznak. Ciszjordánia mintegy 60 százalékáról van szó, beleértve az ott létrehozott zsidó településeket is, amelyek a jövőbeni területcserék lehetőségét sem kizárva fokozatosan átkerülnek majd a Palesztin Nemzeti Hatóság fennhatósága alá. Csakhogy az oslói egyezmény aláírása óta eltelt 30 év folyamán Izrael szélsőséges kormányainak elutasító magatartása miatt ezen a téren semmi nem történt. A Palesztin Nemzeti Hatóság továbbá követeli a ciszjordániai zsidó települések újabb telepesekkel történő felduzzasztásának teljes leállítását. A megszállt Ciszjordániában több mint fél millió zsidó telepes van, ami már most is lehetetlenné tenné az ENSZ által deklarált palesztin állam létrehozását. Mahmúd ’Abbász egyben kéri Szaúd-Arábiát, hogy újítsa föl a Palesztin Nemzeti Hatóság számára juttatott, s 2019-ben teljesen leállított gazdasági támogatást. A palesztinok Washingtontól azt is követelik, hogy nyissa újra a zsidóimádó Donald Trump elnök, izraeli kívánalmaknak megfelelve bezárt amerikai konzulátust Kelet-Jeruzsálemben.

Az olyan szélsőséges miniszterekből álló izraeli kormány, mint például Becálél Smotrich pénzügyminiszter (Vallásos Nemzeti Párt – Vallásos Cionizmus) és Ittámár Ben G’vír nemzetbiztonsági miniszter (Zsidó Erő) természetesen a palesztinok egyetlen fontosabb követelését sem hajlandó teljesíteni. Éppen ezért egyáltalán nem meglepő a londoni székhelyű Elaph ( إيلاف – szolidaritás) nevű független arab hírportál tegnap este Jeruzsálemből származó tudósítása, miszerint Szaúd-Arábia tájékoztatta Washingtont, hogy hagyja abba az Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolatainak normalizálására irányuló háttértárgyalásokat.



Ittámár Ben Gvír izraeli nemzetbiztonsági miniszter (fotó: AFP)

Az Elaph jeruzsálemi tudósítása szerint az Izraeli Miniszterelnökségi Hivatal egyik, nevének elhallgatását kérő tisztviselője a hírportálnak magyarázatképpen elmondta: a Netanjáhu-kormány kulcsemberei a palesztinoknak teendő minden engedményt elleneznek. Netanjáhu miniszterelnök pedig elfogadja az Ittámár Ben G’vír nemzetbiztonsági miniszter és Becálél Smotrich pénzügyminiszter kormánykoalíciós pártjai által képviselt elutasító, azaz a Szaúd-Arábiával való normalizációs egyezmény létrejöttét megtorpedózó álláspontot – jelentette Mádzsdi el-Hálábi, az Elaph hírportál jeruzsálemi tudósítója.

Az Izraeli Miniszterelnöki Hivatal tisztviselője az arab hírportálnak azt is elmondta: Washington tájékoztatta Izraelt, hogy Szaúd-Arábia az Izraellel való normalizálásra vonatkozó megbeszélések abbahagyását kérte Amerikától. Az izraeli kormányzati tisztviselő szerint az izraeli politikai vezetés értetlenséggel fogadta a megbeszélések abbahagyására vonatkozó szaúd-arábiai bejelentést.

Hering J. – Kuruc.info