Európai nacionalista pártok nyomában, XXI. rész: Csehország

Legutóbb Ausztriában jártunk. Most bepattanunk a 120-as Skodánkba, s fájó szívvel magunk mögött hagyjuk Braunau am Innt, majd České Velenicenél átlépjük a Cseh-Morva Protektorátus Cseh Köztársaság határát, s meg sem állunk Prágáig, hogy Svejk barátunkkal megihassunk egy korsó 9%-os Primator Imperial sört, miközben felváltva hallgatjuk Karel Gott Lady Karnevalját és Ivan Mladek Jozin z bazin (Józsi a mocsárból) dalát. S egy jó tanács: Tomás Engétől ne fogadjunk el cigarettát!

Mielőtt a nyári melegben az erős sör a fejünkbe száll, ne feledkezzünk meg jövetelünk céljáról, s ismerkedjünk meg a hazafias cseh pártokkal is.

Szabadság és Közvetlen Demokrácia - Svoboda a prímá demokracie (SPD)

A pártot 2015-ben alapították. Vezetője a cseh-japán-koreai származású Tomio Okamura. Jelenleg 20 mandátummal rendelkezik a 200 fős cseh törvényhozásban. A párt euroszkeptikus, ellenzi a bevándorlást, valamint kiáll a közvetlen demokrácia mellett, ahogy ezt a neve is mutatja.

A 2019-es EP-választásokat követően két mandátumot sikerült szerezni az EP-ben, ahol az Identitás és Demokrácia frakciójához csatlakozott.

Tomio Okamura Tokióban született. Édesanyja cseh, aki Tokióban élt. Az apja japán és koreai felmenőkkel rendelkezik. Gyerekként pattogatott kukoricát árult egy japán moziban. Az üzleti világban a gasztronómia területén utazott, ezenkívül több könyv szerzője.



Tomio Okamura, a párt elnöke

A honlapján és a szakpolitikai összefoglalójában az SPD hazafias és demokratikus mozgalomnak nevezi magát, amelynek középpontjában a politikai reform, a törvény és a rend, a közvetlen demokrácia, a vállalkozói szellem és a nemzeti szuverenitás áll. Azt is írják, hogy támogatást kérnek a hétköznapi dolgozó polgároktól, a kisvállalkozások tulajdonosaitól és a középosztálybeli szakemberektől. A párt emellett csökkenteni kívánja az állami felügyeletet, megreformálni a cseh adórendszert, támogatni az internet szabadságát és ösztönözni kívánja a polgárok által irányított részvételt a nemzeti politikában. A politikai kommentátorok platformjában és retorikájában különbözőképpen jellemezték a pártot jobboldali populistának, nacionalistának és bevándorlásellenesnek. Az SPD nemzeti konzervatív pártként jellemezi önmagát. 2023 áprilisában egy bíróság kimondta, hogy a Respekt magazin „az arányosság követelményének megfelelően” minősítette fasisztának a pártot, így a magazinnak nem kellett bocsánatot kérnie a leírás használatáért.

A párt ellenzi Csehország európai uniós tagságát, és felszólítja Csehországot, hogy lépjen ki a blokkból. Emellett szigorúbb bevándorlási politikát kívánnak folytatni, különösen az muszlim nemzetekből érkező bevándorlással szemben, és elutasítják a multikulturalizmust. Határozottan ellenzik az illegális bevándorlást és az EU migránskvóta-politikáját. Maga a párt azt állítja, hogy nem törekszik semmilyen faj vagy kultúra iránti gyűlölet előmozdítására, hanem a "zsidó-keresztény" értékek védelme mellett érvel, és úgy véli, hogy a migránskvóták Európa iszlamizálódásához fognak vezetni. Az SPD Izrael-párti álláspontot képvisel az Izrael–Hamász háborúban, Okamura kijelentette, hogy támogatja Izraelt minden fontosabb kérdésben. Ennyit a párt "fasizmusáról".

Okamura az orosz-ukrán háborúban Ukrajnának nyújtott cseh katonai segélyek beszüntetésére szólított fel, és szorgalmazta az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokat.



Az SPD címere

2023 augusztusában az SPD képviseletében Josef Nerusil aláírta a Budapesti Nyilatkozatot. A párt jelenleg az Identitás és Demokrácia tagja az EP-ben. Korábban a bolgár Újjászületéssel, a holland Fórum a Demokráciáért párttal, a Mi Hazánkkal és az AfD-vel volt tervben közös platform kialakítása, ám az AfD EP-listavezetőjének, Maximilian Krah-nak a kijelentése nyomán Okamura kijelentette, hogy nem hajlandó együtt dolgozni az AfD-vel. Az izraeli-Hamasz háborúban is különböző platformra helyezkedtek, mint a bolgár, holland, magyar, lengyel és szlovák nacionalisták. Az utóbbi pártok elítélik a cionista vérfürdőt.

Az EP-választás előtt a Politico 10%-ra mérte az SPD-t, végül 5,73%-ot ért el, amivel 1 főt küldhet az EP-be.

A Társadalmi Igazságosság Munkáspártja - Dělnická Strana Sociální Spravedlnosti (DSSS)

A pártok közül a DSSS helyezkedik el a cseh politikai paletta jobboldalának legszélén.



Balra a jogelőd Munkáspárt címere, jobbra az aktuális szervezeté

A DSSS elődje a 2003-ban alapított, majd 2010-ben betiltott Munkáspárt (Dělnická Strana - DS), mely politikájában közel állt a nemzetiszocalizmushoz.

A DSSS 2010-ban alakult a Munkáspárt betiltását követően, és az első választáson a szavazatok kevesebb mint 1%-át szerezte meg, de nem sokkal később nagy médiafigyelmet keltett, mert zavargásokat szervezett Litvínov jelentős cigányok lakta negyedeiben. Az antiszociális cigányok viselkedését megelégelő cseh hazafiak közel 600 fős demonstrációt szervezetek a cigánygettóba. A cseh sajtó beszámolói szerint 200 "megrémült" "roma" vonult fel a "nácik" ellen, s olyan táblákat vittek magukkal, hogy a "Béke az élet alapja". Megható. A rendőrök egyébként a cigányoktól machetéket, vasvillákat, házi készítésű fegyvereket, husángokat foglaltak le. A cigányok nyilván így képzelték a békét. A rendezvény végül erőszakba fulladt, a rend éber őrei a kiilleszkedett cigányok helyett a nacionalisták felé fordultak, s támadást provokáltak. Repkedtek a kövek, egy rendőrautó felgyulladt, több cseh hazafit véresre vertek, a cigánytelep könnygázba burkolózott.

Ezt követően a pártnak sikerült a jelentős médiafigyelmet fenntartania a buzeránsok elleni felvonulással Táborban.



A litvínovi csata képei: cigányok, rendőrterror a hazafiak ellen, könnygáz. A demokrácia értékei

A párt ezután elkezdte hangsúlyozni programjának nacionalista dimenzióját, leginkább a kisebbségekkel szembeni kedvező bánásmódot kívánta felülvizsgálni, és radikálisan antikommunista retorikába kezdett. A csehszlovákiai kommunizmus összeomlásának 20. évfordulóján Tomás Vandas pártvezér azt mondta: "Mi a társadalom állapota manapság? Egyszóval: tragikus. Még mindig kommunisták kormányoznak bennünket."

A párt többször szorgalmazta a cseh politikai rendszer megváltoztatását, amelyet a párt liberálisnak és totalitáriusnak is minősít. A 2009-es európai választás hivatalos szlogenje a következő volt: "Álljatok ellen a totalitárius rezsimnek!".



A párt elnöke, Tomás Vandas

A párt emellett szeretné visszaállítani a halálbüntetést, kriminalizálni a szexuális eltévelyedést, beleértve a homoszexualitást, eltörölni a bejegyzett élettársi kapcsolatot, csökkenteni a vádlottak jogait, és bizonyos esetekben új, visszamenőleges hatállyal bíró bűncselekményeket létrehozni. A javaslataik közé tartozik az etnikai hovatartozás feltüntetése a személyi igazolványokon és a rendőrség mérlegelési jogköre, hogy a letartóztatott személlyel akár fokozott fizikai erőszakot is alkalmazzanak.

A nemzetközi ügyekben a párt szembehelyezkedik a NATO-val és az Európai Unióval, és követeli, hogy Csehország lépjen ki ezekből a szervezetekből. A párt erősen Amerika-ellenes, és úgy tűnik, hogy oroszbarát. Kijelenti, hogy a Cseh Köztársaságnak "azonnal és határozottan helyre kell állítania kapcsolatait Oroszországgal". A párt elnöke gratulált az iráni Mahmúd Ahmadinezsádnak a 2009-es elnökválasztáson aratott győzelme után.

A DSSS tagja a Szövetség a Békéért és Szabadságért (APF) európai nacionalista mozgalmakat tömörítő pártnak.



Tomás Vandas és Udo Voigt (NPD)

Csehországban működik még továbbá a Nemzeti Erők Szövetsége (Aliance národních sil - ANS), a baloldali nacionalista és bevándorlásellenes Cseh Szuverenitás (Česká suverenita sociální demokracie - ČSSD), a Nemzeti Demokrácia (Národní Demokracie - ND), a Szuverenitás - Józan Ész Pártja (Strana zdravého rozumu), az ifjabb Vaslav Klaus alapította Trikolór Polgári Mozgalom, valamint a Cseh Nemzeti Szociális Párt (Česká strana národně sociální - ČSNS), mely nevével ellentétben nem áll semmiféle kapcsolatban a nemzetiszocializmussal. A pártot 1897-ben alapították, legismertebb tagja Eduard Benes.

Ahogy megszokhattuk, nem csak pártokkal találkozhatunk a sorozatban, hanem - amennyiben a magyar szál is felmerül - egyéb nacionalista mozgalmakkal is. Így következzen most a cseh Nacionalisté, mely a Légió Hungária szövetségese.

Nacionalisták - Nacionalisté

Nem párt. A szervezet szerint világnézetüket a nacionalizmus és a szocializmus szimbiózisa jelenti.

Ahogy fogalmaznak a honlapjukon: "Ahhoz, hogy a cseh nacionalizmus fennmaradjon a 21. században, meg kell szabadítani a régi kliséktől és elképzelésektől. Nem is lehet ez másként, hiszen bolygónkon minden élőlényközösséghez hasonlóan a nemzet és környezete is folyamatos fejlődésen megy keresztül, beleértve az előtte álló kihívásokat is. Semmi esetre sem értelmezhető klasszikus politikai programként. A nemzeti közösség minden rétegét átható világnézetté kell válnia, amely testi, lelki, erkölcsi fejlődésére, a természettel összhangban lévő életre törekszik. Egy ilyen egészséges és erős nemzet természetesen elutasítja a hanyatlást és az úgynevezett progresszivizmust minden formájában."

"Legnagyobb kötelezettségünk a nemzeti közösségünkhöz és a földünkhöz való tartozás, nem pedig az állam iránti lojalitás, amely már rég nem a nemzet érdekében tevékenykedik. Ellenkezőleg, éppen a modern cseh állam, tágabb értelemben Európa többi állama, tágabb hazánk az, amely a pusztulásba viszi eredeti lakóit. A legtöbb európai, így Csehország is ezt még nem fogadja el, vagy nem akarja elfogadni. Mi, nacionalisták azonban már ébren vagyunk. Küldetésünk, hogy névrokonainkat is elhozzuk ebbe a belátásba."



A sportban is aktívak

"Szocializmusunk elsősorban a nemzeti összetartozás szinonimája. Ez nem gazdasági modell, hanem a polgártársaihoz való tartozás érzése. Ennek semmi köze az újraelosztáshoz. Az individualizmussal való szembenállás az, ami tönkreteszi a nemzeten belüli természetes kötelékeket. Nemzeti közösségünk megveti az egalitarizmust. Támogatja a rátermettebbek fejlődését, nem törli el a különbségeket, hanem lehetőségeket kínál, függetlenül attól, hogy melyik „rajtvonalról” indul, olyan társadalmi viszonyok formájában, amelyekbe minden egyén beleszületik. A kapitalizmus, amely elvileg transznacionális, létrehozza a fogyasztást és a fogyasztás kultuszát. A konzumerizmus pedig nem helyettesítheti a természetes berendezkedést a család-közösség-nemzet tengelyen. Nem vagyunk a piac ellen. Ellenkezőleg, a globális kapitalizmus az, amely multinacionális láncokon és nagyvállalatokon keresztül – gyakran nem piaci módszerekkel – felszámolja a kis- és középvállalkozókat."



Graffiti a pandémia idejéből

"Az egészséges nemzetnek méhkasként vagy hangyabolyként kell működnie. Saját belső hierarchiával kell rendelkeznie. Elismerjük, hogy az emberek nem egyenlőek. Különböző adottságokkal születnek, ezért másként kell értékelni őket. De ugyanakkor vegyük észre, hogy a nemzetnek gondoskodnia kell azokról a kevésbé szerencsésekről is, akik akár a sors, akár a kialakult siralmas körülmények miatt kerültek nehéz élethelyzetbe. Azok is, akik önhibájukból megtévedtek, megérdemelnek egy második esélyt, hogy ismét teljes jogú tagjaivá váljanak a nemzeti közösségnek. Csak akkor nem szakadnak meg a vér kötelékei. Ha nincs mit kínálnunk ezeknek a közembereknek, a baloldal megragadja őket, és ezáltal bedőlnek a marxizmusnak. És ahogyan a méhkasban nincsenek élősködők, akik tétlenül táplálkoznak mások által, mindenkinek meg kell találnia a maga helyét."

A cseh hazafiak rendszeresen tiszteletüket teszik hazánkban is. Ellátogattak a győri terrorbombázás emlékére szervezett felvonulásra, a Becsület Napjára, vagy a European Fight Night rendezvényre is.



Csehek a Becsület Napján

KG

