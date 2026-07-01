Külföld :: 2026. július 1. 09:54 ::

Afganisztán ismét "légitámadást" indított Pakisztán ellen

Az afgán tálibok szerdán légitámadásokat indítottak Pakisztán ellen, Iszlámábád szerint erői négy kezdetleges drónt fogtak el és lőttek le a déli, nyersanyagokban gazdag Beludzsisztán tartományban.

A dél-ázsiai szomszédok közötti összecsapások legújabb eseményéről az afgán védelmi minisztérium közölte, hogy erői légitámadásokat hajtottak végre az Iszlám Állam terrorszervezet egyik központja ellen a pakisztáni határ menti Beludzsisztán tartományban fekvő Szaranán városában, valamint Hajbar-Pahtunkva tartomány más részein is.

A pakisztáni hadsereg közleménye szerint a drónokat azonnal észlelték és hatástalanították. A tartományi hatóságok egy drónt észleltek Szarananban egy állami iskola közelében. A hatóságok szerint két ember megsebesült.

Afganisztánnak nincsenek vadászgépei, de a londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének adatai szerint legalább hat csatarepülőgépe és 23 harci helikoptere van. A tálib erőknek vannak drónjaik is, amelyeket bevetnek a Pakisztánnal folytatott harcokban.

Iszlámábád azzal vádolja Kabult, hogy menedéket nyújt azoknak a militánsoknak, akik szerinte támadásokat terveznek Pakisztánban. Az afgán tálibok tagadják a vádakat, és azt állítják, hogy a militáns mozgalom Pakisztán belső problémája.

(MTI)