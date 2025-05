Duginnak nyilvánvalóan nem sok feketével volt dolga az életében, és láthatóan halvány fogalma sincs például a kizárólag fehér áldozatokra hajtó nigériai „lehúzós” maffia létezéséről vagy a nyugati országokban a fehér őshonosok adójából finanszírozott szociális ellátórendszeren élethivatásszerűen élősködő négerekről, máskülönben nem hangoztatna ilyen orbitális blődséget.

Erre az is garancia, hogy a zsidó-katolikus kapcsolatok egyik „úttörőjének” számító John Pawlikowski volt a tanára, aki szerint Prevost „nagyon nyitottnak mutatkozott a második vatikáni zsinat kontextusában”. ( Leo XIV, first American pope, studied under a leader in Jewish-Catholic relations , jta.org, 2025.05.08.)