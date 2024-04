Háború :: 2024. április 8. 20:24 ::

Taktikát váltottak az oroszok: az összeomlás határán egy teljes szektor Ukrajnában

Oroszország új stratégiát alkalmaz Ukrajna energetikai infrastruktúrájának támadására, precíziós rakétákkal célozva meg a Kijevtől távol eső, kevésbé védett erőműveket. Számos találatot kapó létesítmény már nem is állítható helyre a következő fűtési szezonra - írja a Financial Times.



Fotó: Ed Ram/Getty Images

Ukrajnai tisztviselők beszámoltak az elmúlt hetekben az ország energetikai infrastruktúráját ért orosz rakétacsapásokról. Az elmondások szerint a károk súlyosabbak, mint az előző évben, és az oroszok célja, hogy tartós károkat okozzanak. Március 22. és 29. között Oroszország hét hőerőművet talált el, melyek a Kijevtől távoli régiókban helyezkednek el. Ezen felül további két vízerőművet is megtámadtak. A Harkiv régióban lévő erőművek szinte teljesen megsemmisültek.

Maxim Timcsenko, az ukrán energiaipari vállalat, a DTEK vezérigazgatója szerint cégük energiatermelésének mintegy 80 százalékát vesztette el az orosz támadások következtében.

Elmondta továbbá, ha nem érkeznek további támadások, akkor az erőműegységek legalább 50 százalékát vissza tudják kapcsolni a hálózatra. Az ukrán energiahálózat hiányosságait az EU-ból érkező energiaimport és a megújuló energiatermelés növekedése enyhítette. Az előző téli támadássorozat során Oroszország városokat taszított sötétségbe és hidegbe, most pedig egyes erőműveket próbálnak teljesen megsemmisíteni.

Maria Tsaturian, az Ukrenergo kommunikációs vezetője szerint a nagy erőművek helyreállítása hónapokat vagy éveket vehet igénybe. A beszámoló szerint Oroszország drága precíziós ballisztikus rakétákat is használ újabban a csapásaihoz, amelyek ellen nehezebb védekezni. Példának okáért az egyik szénerőmű elleni támadás során összesen 100 millió dollárnyi értékű rakétát használtak el az orosz támadók.

A márciusi támadások után az EU-ból származó import rekordot döntött, elérve a 18 700 mwh-t.

Ukrajna összekapcsolta hálózatát szomszédos uniós országokkal és növelte megújuló energiaforrásait. A jelenlegi meleg időjárásnak köszönhetően a napenergia jelentős része képes fedezni az ország energiaszükségletéből déli órákban. A megújuló energiaforrások szétszórtsága miatt nehezebb az egész energiatermelést megbénítaniuk a támadásoknak. Timcsenko is hangsúlyozta az elosztott termelés fontosságát a jövőbeli téli időszakokra való felkészülésben, amelyet az oroszok még nehezebben tudnak sikeresen megtámadni.

Kongatják a vészharangot Amerikában: nagyon megindult az orosz hadsereg

Az orosz haderő folyamatosan fokozza támadásainak intenzitását a frontvonal minden szakaszán, Ukrajna nyugati szövetségeseinek tétovázása miatt egyre kevesebb az esélye annak, hogy Kijev sikeres ellentámadást tudjon lefolytatni – írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW).

Az elemzés abból indul ki, hogy április 4-én egy orosz gépesített század támadást intézett Csasziv Jar ellen, azt mutatva az ISW szerint, hogy az orosz haderő sikeresen tudja tompítani az ember- és eszközveszteségeket.

Közben az ukrán haderő elégtelen támogatást kap Nyugatról, ezért az ukrán hadvezetés is elismerte, hogy az orosz haderő kezében van a kezdeményezés a fronton. Mivel a megkapott támogatások üteme és összetétele is kiszámíthatatlan, az ukrán hadvezetés nem tud ellentámadást tervezni.

(Portfólió nyomán)