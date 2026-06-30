Háború :: 2026. június 30. 13:33 ::

Több mint 400 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem keddre virradóra

Az orosz légvédelem 419 ukrán drónt lőtt le keddre virradóra, többek között a moszkvai régió felett - derült ki a moszkvai védelmi minisztérium beszámolójából.

A támadások összesen 19 területet érintettek, köztük a Krím félszigetet, a dél-oroszországi Krasznodari határterületet és a főváros, Moszkva környékét is.

A Moszkvai területen fekvő Jegorjevszkben kigyulladt egy ház, amikor drón zuhant rá - közölte Max-csatornáján Andrej Vorobjov, a régió kormányzója. Súlyosan megsebesült, és kórházba szállítás közben életét vesztette a házban tartózkodó hathónapos csecsemő - tette hozzá. Egy másik gyermek és két felnőtt is megsebesült, őket is kórházba szállították. A kormányzó szólt arról is, hogy a légvédelmi és elektronikus hadviselést folytató erők visszaverték a 60 drón által végrehajtott támadást Moszkva környékén.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere kedden kora reggel azt közölte, hogy az orosz főváros felé indított 46 drónt sikerült elfogni, de sérültekről vagy károkról nem számolt be. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett üzeneteiben a drónok kilenc hullámáról írt. Ezeket az eszközöket a légvédelem még akkor megsemmisítette, miközben a főváros felé tartottak - írta. Közölte, hogy a mentőalakulatok kivonultak a roncsok becsapódási területeire, de további részletekkel nem szolgált.

Az ukrán fegyveres erők drónokkal támadták a nyugat-oroszországi Belgorodi területet is, ott egy ember halt meg, további négy pedig különböző fokú sérüléseket szenvedett - közölte a régió operatív parancsnoksága.

A Sebekinói járásban egy FPV-drón személygépkocsit talált el, két sérült férfit a járási központi kórházba szállították. Egyikük az orvosok minden erőfeszítése ellenére sérüléseibe belehalt. A másik férfi repeszsérülést és nyílt lábszártörést szenvedett.

A Brjanszki területen az elmúlt 24 órában a légvédelemnek 123 ukrán drónt sikerült hatástalanítania - számolt be Telegram-csatornáján Jegor Kovalcsuk, a régió ideiglenes kormányzója. Azt írta, hogy az elmúlt napokban a régióban a légvédelem és a különleges egységek 123 ellenséges repülőgéptípusú drónt semmisítettek meg.

(MTI nyomán)