Kezdődik: az ártatlan ukránoknak küldött nyugati fegyverekből találtak arzenált bűnözőknél Rajkán

Több mint 24 órán keresztül, szerda késő estig tartott az szlovák Országos Bűnüldözési Ügynökség és a magyar hatóságok rendkívüli akciója D. S. (37) rajkai házában. Az ismert MMA-birkózó testvérét bilincsben vitték el a Parketár fedőnevű rendőri akció keretében. Drogbiznisz miatt érkeztek a terrorelhárítók, de elképesztő dolgokat is találtak, írja az Új Szó.



Fotó: Új Szó/olvasó

A szlovák NAKA tagjai magyarországi kollégiáikkal működtek együtt: a rajtaütés részeként egy ismert MMA-harcos bátyjának fényűző rajkai otthonába hatoltak be – írta a bratislava.zoznam.sk. A rendőrök két napot töltöttek a házában, mely a rajkai kempingtől nem messze a Dunakiliti felé tartó úton áll, s betonkerítéssel körbevett. A rajkaiak elképesztő dolgokat suttognak: a házban és az udvaron kamerák, az ablakok golyóállók, s állítólag a kertben is ástak a rendőrök – mondták az Új Szó kérdésére.

A terrorelhárítók kábítószerüzlet miatt mentek be a házba, de amit ott találtak, az valószínűleg nemzetközi méretű botrányt okoz.

A helyszínen ugyanis hatalmas mennyiségű lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot foglaltak le: a mesterlövész puskáktól a gépfegyvereken át az automata lőfegyvereken, az úgynevezett géppisztolyokon, valamint számos rövid félautomata fegyveren át lőszerekig, beleértve a robbanóanyagokat is. Köztük voltak harci fegyverek legújabb modelljei is. A rendőrök még Javelineket is kerestek. Néhány robbanóanyagot még a helyszínen hatástalanítottak a tűzszerészek.

D. S. a fegyverek eredetéről beszélt, azt mondta, nyugatról importálják Ukrajnába, nem csak a fronton harcoló hadsereg számára, hanem különféle fegyvereseknek, például az Azov ezrednek. Ezeknek a zsoldosoknak különféle kapcsolataik vannak az alvilágban vagy a maffiában, eljutnak a feketepiacra, majd vissza nyugatra. S.-t jelenleg még Magyarországon tartják őrizetben.

Az Új Szó az Országos Rendőr-főkapitányságot is kereste az ügyben, ahol mindössze annyit válaszoltak: a kérdezett helyszínen rendőri intézkedés történt, részletesebb tájékoztatást a későbbiekben adnak.

A Parketár akció keretében 16 személy ellen emeltek vádat, ebből 7 főt Felvidéken vettek őrizetbe.

„A rendőri intézkedés során hét gyanús személyt vettünk őrizetbe Szlovákia területén. Ennek keretében kábító és pszichotróp anyagokat, gyógyszereket, jelentős mennyiségű készpénzt, gépjárműveket és kommunikációs eszközöket foglaltunk le" – jelezte Michal Slivka rendőrségi szóvivő, aki szerint a nyomozó szerdán ezzel kapcsolatban 16 személy ellen emelt vádat bűnözői csoport által elkövetett különösen súlyos, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetésével. A hét vádlott őrizetbe vételéről ezért a Speciális Büntetőbíróság bírája dönt, akinek már terítéken van a letartóztatási vádemelési javaslatuk. A bíró valószínűleg pénteken dönt arról, hogy a hét vádlott letartóztatásba kerül-e.

Az Új Szó frissítése:



A szlovák rendőrség megköszönte az ausztriai és magyarországi partnerrendészeti osztályok szakmai együttműködését. Mint közölték, a NAKA kedden és szerdán a magyar (NNI - Nemzeti Nyomozó Iroda) és az osztrák (Alsó-Ausztriai Regionális Bűnügyi Hivatal kábítószer-bűnözési osztálya - Landeskriminalamt Niederösterreich) munkatársaival szoros együttműködésben összehangolt rendőrségi kábítószer-ellenes akciót hajtott végre. Az akció a Szlovák Köztársaság, Magyarország és Ausztria területén zajlott.

A Szlovák Köztársaság területén az Országos Bűnüldözési Ügynökség rendőrei hét személyt vettek őrizetbe. Hét házkutatást és 11 házkutatást tartottak más helyiségekben. Az esemény során több mint 250 ezer euró értékben kábító- és pszichotróp anyagokat, valamint több mint 300 ezer euró készpénzt foglaltak le. Gépjárműveket, elektronikus adathordozókat és távközlési berendezéseket is lefoglaltak.

A magyar rendőrök (NNI) két házkutatást tartottak Magyarország területén. Az osztrák rendőrök (az Alsó-Ausztriai Regionális Bűnügyi Hivatal kábítószerbűnözési osztálya) négy személyt vettek őrizetbe, és három házkutatást tartottak.

Az Országos Bűnüldözési Ügynökség 16 személyt gyanúsított meg.