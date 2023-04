"Csodálatos Széder-estet tartottunk, amelyen különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén. Boldog Pészahot!" – írja David Pressman az amerikai nagykövetség oldalán. A vacsorán jelen voltak még a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége (Mazsihisz) képviselői, illetve Nagy Ervin színész.

Az, hogy a Mazsihisz képviselői és Gyöngyösi Márton egy asztalnál ülve ünnepeltek, azért is meglepő, mert pár éve még pont a jobbikos politikus antiszemita kijelentései miatt Tömegtüntetés a nácizmus ellen néven tartott tüntetést az MSZP-vel és a Hit Gyülekezetével közösen a szervezet - írja a Mandiner. Csakhogy egy pártot "kifelejtett" a fideszes lap: bizony, Rogán Tóni akkori fideszes frakcióvezető is együtt tüntetett a Mazsihisszel, a cionista szektával és az MSZP-vel, sőt, ő volt az első felszólaló, még népirtásozott és haláltáborozott is.