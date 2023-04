Anyaország :: 2023. április 10. 11:15 ::

Ismét külföldi antifák támadtak - éppen aznap szedett fel zsidó nőt a "náci"

Az egyik népszerű Facebook-csoportba került be tegnapi napon az a bejegyzés, ahol újabb antifa támadásról számoltak be, ami arccsonttöréssel is járt. Fotót is mellékelt a sérült. Az eset azért is érdekes, mert a megtámadott nem “náci”, sőt…



Míg a gaznácik származás, viselkedés, tapasztalat stb. alapján "előítéletesek", addig az antifák tudományosan korrekt módon ruhamárka szerint

A beszámoló szó szerint:

6 antifa, 1 Lonsdale pulcsi. Struggle is real. Szerk: arccsonttörés, miután “náci”nak nézett egy csapat külföldi, tippre németek lehettek. Az aznap este felszedett csajom judaista, én sváb katolikus vagyok. Ahogy Bródi mondta, bizony: “Ezek ugyanazok””

A “szerk” megjegyzés azért van ott, mert az illető, L. Gábor történetesen a csoport adminja is. A hozzászólásokból kiderül, hogy az áldozat tett feljelentést, a VII. kerületi rendőrkapitányság jár el az ügyben, és látleletet is vettek a sérülésekről.



Az áldozat bevérzett szeme

A megtámadott megerősíti, hogy a Lonsdale pulóvere miatt mentek rá, és a támadók külföldiek voltak, vélhetően ismét németek. A támadás nem előzmény nélküli, ahogy írja, egy szórakozóhelyen (Instant) már kötekedésig fajult a vita az öltözete miatt, ahonnan a biztonsági szolgálat kirakta a kötekedőket, de később bevárták őt az Akácfa és a Wesselényi utca sarkán, ahol rárontottak, ő pedig egyedül volt.

Összegyűjtjük az antifákat!

A Szent Korona Rádió összegyűjti azon antifákat, akiket felelősség terhel közvetlenül vagy közvetve a brutális támadások miatt a közéleti szerepvállalásukkal, vagy egyéb szervező tevékenységükkel. Ha információja van olyan antifáról, akinek bármi köze lehetett a támadásokhoz (akár csak ideológiai támogatás), vagy beépült az állami szférába, illetve veszélyt jelent a társadalomra. Képeket, neveket, közösségi médiás profillinkeket és történeteket ide várjuk: antifalist@proton.me

(Szent Korona Rádió)