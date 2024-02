Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 13. 18:10 ::

Az ússza meg a pedofilügyet, aki a legsárosabb benne: nem mond le Balog, elvégre megtették mások helyette

Szimpátiaszavazást tartottak Balog Zoltánról a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalában. A Telex két egymástól független forrásból úgy értesült, hogy habár voltak ellenszavazatok is, többségben azok voltak, akik azt akarták, hogy Balog maradjon a zsinat lelkészi elnöke. Így Balog Zoltán marad a pozíciójában.

A püspököt öt órán keresztül faggatták egy úgynevezett esperes-gondnoki értekezleten, az épületet délután öt órakor még mindig nem hagyta el. A helyszíni tudósítókat arról tájékoztatták, hogy Balog a reformatus.hu-n tesz közzé nyilatkozatot, ám ez azóta sem történt meg. Most az a pletyka terjeng, hogy Balog este tévés nyilatkozatot tesz.

Frissítés: miután kivégeztetett két magas harcértékű Fidesz-amazont, pont a püspök nem vállalja a felelősséget

Balog Zoltán videót tett közzé kedd késő délután a református egyház honlapján, amiben a keddi elnökségi tanácsi gyűlésről beszélt. Ugyanis a kegyelmi ügy miatt az ő személye is előkerült, mint aki előmozdította K. Endre ügyét. Elmondta, ő hívta össze a tanácsot, amin a tisztségviselők négyötöde vett részt. Ez titkos szavazással ért véget, amin a jelenlevők 86 százaléka bizalmáról biztosította. A tanács arra kérte, gondolja át közéleti szerepvállalását, mennyire egyeztethető össze mindez a zsinati elnöki szerepével, emiatt kész zsinatot is összehívni.

Balog a videóban végül nem jelentette be lemondását egyházi pozíciójáról.

Elmondta még, elutasítanak minden olyan törekvést, ami összemosná az egyházat a kegyelmi üggyel, hisz ilyen ügyekkel alapvetően nem is foglalkoznak.

„Az mindenki által tudott, hogy elnök asszonnyal régi munka- és jó emberi kapcsolatban vagyunk” – folytatta a kegyelmi ügy magyarázatát. Elmondta, hogy ő is tagja a lemondott köztársasági elnök 15 fős, bár csökkenő számú tanácsadó testületének. Szerinte bármilyen tanácsot ad, az csak rá tartozik, „akár tévedtem, akár nem”. Hozzátette, „elnök asszony szuverenitása megkérdőjelezhetetlen”, a döntést ő hozta, amit el akart mondani az ügyről, elmondta.

Balog ezután a bicskei otthon elítélt igazgatójának állami kitüntetéséről beszélt. Amint gyanú merült fel ellene, felfüggesztette, vizsgálatot indított, ennek a vége lett az elítélés, a börtönbüntetés, állította. „Vele én személyesen sohasem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be” – folytatta. Az igazgatóhelyettes K. Endre érdekében mások fordultak az államfőhöz, „tehát a kérvényt nem én nyújtottam be, nem én terjesztettem fel.”

Viszont az előzetes vélemények és más információk alapján tanácsadóként egyetértett K. kegyelmi kérvényével. „Tévedtem és hibáztam” – ismerte el.

Akitől kellett vagy kell, attól bocsánatot kért vagy kér, a pedofíliát pedig elutasítja. Balog szerint nem azért kell elnézést kérnie, mert egy kegyelmet kérő mellé állt, „hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott”. Ezért minden hittársától bocsánatot kért. De hogy ennek milyen következményei legyenek az egyházban, arról szerinte „nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt”, hanem választott egyházi tisztviselők.

***

Kiállt Novák mellett - csakhogy éppen ő buktatta meg

Kedden délelőtt a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalában hallgatta meg a püspököt a magyarországi református egyház vezetése. A helyszínen igyekeztek mindent megtenni, hogy a megbeszélést megelőzően ne lehessen kérdéseket feltenni Balognak – érkezését követően azt is megoldották, hogy gyakorlatilag azt is alig lehessen látni, hogy belép az épületbe.

A kegyelmi ügy kapcsán – amely végül múlt szombaton Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához és döntést ellenjegyző és aláíró Varga Judit volt igazságügyi miniszter közéletből való távozásához vezetett – először akkor került elő Balog neve, amikor Donáth Anna közölte: levélben fordult az államfő tanácsadóihoz – akik közül aztán a botrány kirobbanását követően többen is távoztak a testületből, bár van, aki a lemondás ellenére is kitart Novák mellett –, mások mellett Balog Zoltánhoz is.

A református püspök Novák lemondását követően Hoppál Péter kormánybiztossal egyetemben nyílt támogatásáról biztosította a volt köztársasági elnököt azzal, hogy megosztotta a Kiállok Novák Katalin mellett Facebook-csoport bejegyzését – amit azóta egyébként egyszer eltávolítottak, azóta viszont újra elérhető a platformon –, és annyival kommentálta a bejegyzését, hogy „Egyetértek, s ha egyetértesz oszd meg.”

Vasárnap este derült ki aztán, hogy Balog fontos szerepet játszhatott a köztársasági elnök lemondásához vezető ügyben: a Direkt36 és a Telex több, egybehangzó kormányzati és a köztársasági elnöki hivatalhoz közel álló forrásra hivatkozva írt erről.

A cikkben többek közt azt írták: az Orbán-kormány egy volt magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy Novák környezetéből úgy értesült, hogy Balog volt az, aki arra biztatta a köztársasági elnököt, hogy K. Endrének kegyelmet adjon. Egy Novákhoz régóta közel álló forrás megerősítette ezt, hozzátéve, hogy amikor a botrány kitört, és mind Novák munkatársai, mind Orbán Viktor csapata magyarázatot kért Balogtól, akkor ő azzal védekezett, hogy ez nem az ő személyes döntése volt, hanem a református egyház vezetésében többen szerették volna elérni, hogy a családilag jó református kapcsolatokkal rendelkező K. Endre kegyelmet kapjon.

A lapok értesülése szerint a püspöknek a formális pozícióját, amely a köztársasági elnök tanácsadói posztja jelent, messze meghaladó befolyása volt az államfő döntéseire, ám az nem világos, a kegyelem miért lehetett fontos az Orbán-kormány egykori miniszterének, aki egyébként 2016-ban javaslatot tett a később pedofília miatt elítélt gyermekotthon-igazgató V. János állami kitüntetésére, akinek a kegyelmi-ügy kulcsfigurája K. Endre is falazott, akinek nemcsak tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, de állítólag hamis vallomást is írt az egyik gyerek nevében, melyet a pedofil bűnelkövető jelenlétében akart aláíratni vele.

Hétfő este a 444 már arról cikkezett, hogy információik szerint a tavaly áprilisi kegyelmi döntést megelőzően Balog Zoltán találkozót szervezett Novák Katalin és K. Endre felesége között. A lap kormányzati forrásból is úgy értesült, Balognak vállalnia kell a felelősséget az ügyben, ezt várja tőle Orbán Viktor. Mindezekre Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke utóbb azt reagálta: „A baloldali sajtóban megjelent híresztelés Orbán Viktorral és Balog Zoltánnal kapcsolatban ostobaság, hírlapi kacsa. A kormány és a miniszterelnök nem avatkozik bele az egyházak ügyeibe, tiszteletben tartja az autonómiájukat.”

A református püspököt, aki néhány napja jelezte, néhány hétre visszavonul imádkozni és gondolkozni, végül szintén hétfő este érték utol Őrvidéken, ahol kiderült: Balog megszakítja az elvonulását, és kedden nyilatkozatot tesz arról, hogy milyen szerepe volt a kegyelmi ügyben.

A Telex egy időben arról írt, hogy a Magyarországi Református egyház vezetése kedd délelőttre berendelte a püspököt, hogy számoljon be arról, milyen szerepe volt a kegyelmi ügyben. Balog lelkipásztoroknak és a presbitereknek címzett levele ezt követően nyilvánosságra került, ebben azt írta: nem ő nyújtotta be K. Endre kegyelmi kérvényét, illetve nem ő terjesztettem fel.

Balog Zoltán 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium cigányimádásért társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára volt, 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője, 2003-tól a Fidesz pártalapítványának, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, majd a kuratórium elnöke. 2018-ban visszavonult a politikai tevékenységektől. 2021-ben szentelték fel a Dunamelléki Református Egyházkerület megválasztott püspökének.

(24 nyomán)

