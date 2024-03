Anyaország, Politikusbűnözés :: 2024. március 22. 20:27 ::

Két nappal Schadl letartóztatása előtt figyelmeztethette Rogán Völnert a Karmelitában

2021. november elején a Karmelitában jelezhették Völner Pálnak, hogy nyomozás zajlik Schadl György ellen – tudta meg a Telex. Erre enged következtetni az is, hogy az államtitkár ezt követően megpróbálta megszakítani a kapcsolatot a végrehajtói kar vezetőjével.



Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar Péter hasonlókról beszélt szerdán a Fővárosi Nyomozó Ügyészség előtt. Egészen pontosan azt mondta: „A nyomozás lezárulta, tehát a meggyanúsítás előtt, és Schadl György őrizetbe vétele előtt fél évvel a kormánynak tudomása volt arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről tájékoztatták már fél évvel a meggyanúsítása előtt Völner Pál igazságügyi miniszterhelyettest.”

Magyar már kedden is beszélt erről az ATV-ben, akkor azt is mondta, az információi részben volt feleségétől, az akkori igazságügyi minisztertől, részben Gulyás Gergelytől származnak. Szerdai nyilatkozata szerint hangfelvételei vannak, amelyek mindezt bizonyítják, ezeket jövő héten át fogja adni az ügyészségnek. Vagyis Magyar Péter szerint a kormányból annak ellenére figyelmeztették Völnert a Schadl elleni nyomozásról, hogy abban Völner is érintett volt, sőt a nyomozás utolsó hónapjaiban őt is lehallgatták.

A Telex értesülései nagyrészt egybevágnak Magyar kijelentéseivel, egyetlen részletet leszámítva. Magyar azt mondta, hogy Völnernek a meggyanúsítása előtt fél évvel szóltak a kormányból a nyomozásról. Völnert 2021 decemberében gyanúsították meg, azelőtt fél évvel 2021. júniust mutatott a naptár.

Kis esély van arra, hogy tényleg már júniusban szóltak Völnernek, vagy ha tényleg akkor szóltak, akkor Völner Pál nem nagyon okos ember, mert a Telex birtokában lévő lehallgatási jegyzőkönyvek szerint az államtitkár 2021 nyarán és őszén még egészen nyíltan beszélgetett Schadl Györggyel. A beszélgetésekben teljesen egyértelműen és minden titkolózás nélkül volt szó korrupciós kapcsolatukról. Júliusban Völner még egy „kis névnapi figyelmességet” is elfogadott Schadltól, és a beszélgetésükből elég nyilvánvaló, mit is takart ez pontosan. Völner valószínűleg nem tartott volna fenn ilyen kapcsolatot a végrehajtói kar elnökével, ha már ekkor tudta volna, hogy Schadlt megfigyelik.

A lap megkereste Magyar Pétert, miért mondta mégis, hogy Völnernek fél évvel a gyanúsítás előtt szóltak, de nem akart ezzel kapcsolatban részletekbe bocsátkozni. Azt mondta, a pontos időpontot nem tudja, csak annyit erősített meg, hogy ő úgy tudja: a gyanúsítás előtt értesítették Völnert a nyomozásról.

A Telex értesülései szerint tehát Völnernek nem fél évvel a meggyanúsítása előtt, azaz 2021 júniusában adták le a drótot a nyomozásról, hanem csak Schadl őrizetbe vétele előtt két nappal, 2021. november 3-án. Ekkor információik szerint a Karmelitába hívatták be Völnert, akit minden bizonnyal ekkor figyelmeztethettek, hogy nyomozás zajlik Schadl ellen. Mindezt igazolja, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint ettől a naptól változás állt be Völner és Schadl viszonyában. A Völner Karmelitában tett látogatása utáni első telefonbeszélgetésükben az államtitkár igyekezett lerázni Schadlt, aki nem is értette, miért váltott hirtelen hangnemet a politikus.

Nem jött össze a találkozó

2021. október végén Schadl György találkozni akart négyszemközt Völner Pállal, akinek akkor már – az ügyészség szerint – hónapok óta rendszeresen adott át több millió forintos összegeket készpénzben. November 4. csütörtök reggelre már eleve meg volt beszélve egy találkozójuk négyesben két ismerősükkel, de Schadl ragaszkodott hozzá, hogy előtte valamikor négyszemközt is egyeztessenek, a nyomozók szerint azért, mert Schadl ismét pénzt adott volna át az államtitkárnak.

Völner Pálnak november 3-án szerdán az Országos Bírósági Tanács (OBT) ülésére kellett mennie, állítása szerint ez délután ötig szokott tartani, ezért megbeszélték, utána öt körül találkoznak a MOM Parknál. Október 29-én még kedélyesen beszélgetve fixálták le a találkozó időpontját, abban állapodtak meg, hogy ha Völner látja már az OBT-ülés végét, sms-t küld Schadlnak.

A végrehajtói kar elnöke aznap (november 3-án) délután három körül ért haza, és többször beszélt telefonon egy végrehajtóval, akinek mindig el is ismételte, hogy „elvileg öttől” találkozója van valakivel, aki még az OBT ülésén vesz részt.

De mivel az a bizonyos sms nem akart megjönni Völnertől, végül Schadl írt neki 16:43-kor annyit, hogy:

„Szia! Látod már a végét?”

Völner nem válaszolt sem akkor, sem később. Schadl várt egy órát, majd 17:44-kor felhívta az államtitkárt. Telefonbeszélgetésük összesen egy percig tartott, és azon Schadl érezhetően nem értette, Völner miért koptatja le szó nélkül. Völner úgy tett, mintha nem is tudná, Schadl miről beszél. A beszélgetés nagyjából így hangzott el:

Völner: Szervusz! Akkor holnap találkozunk a megbeszélésen, jó?

Schadl: Halló! Rosszkor hívlak?

V: Hmmmmm. Figyelek.

Sch: Csak annyit szerettem volna, hogy pótoljuk valahogy. Vagy hogy legyen?

V: Szerintem holnap úgyis összefutunk az értekezleten, akkor majd tudunk egyeztetni.[..]

Sch: Baj van? Vagy?

V: Nincs, nincs, csak le kellett jönnöm Esztergomba, mert közbejött egy dolog. [...]

Ezek után megegyeztek, hogy másnap találkoznak, akkor áttárgyalják az egészet, és lerakták a telefont. A beszélgetésben Völner tehát végig úgy tett, mintha nem tudná, hogy aznapra találkozót beszéltek meg, és nem is volt hajlandó válaszolni Schadl ezzel kapcsolatos kérdéseire. Schadl pedig értetlenkedett, amiért Völner nem válaszolt, és nem volt hajlandó megmagyarázni, miért nem írt vagy mondott neki semmit. A nyomozati anyag Telexhez eljutott változatában ez az utolsó regisztrált telefonbeszélgetés a két férfi között.

Másnap Schadl bement az Igazságügyi Minisztériumba. A nyomozati iratokból nem derül ki, pontosan kivel és miről tárgyalt itt, de ő és Völner három perc különbséggel hagyták el az épületet. Aztán november 5-én délután Schadl a felesége és több tízezer euró társaságában megpróbált Ferihegyről Dubajba repülni. Későbbi vallomása szerint azért, mert nyaralni indultak, a nyomozók szerint viszont azért, mert Magyarországnak nincsen kiadatási egyezménye az Egyesült Arab Emírségekkel, és az igazságszolgáltatás elől menekült volna. Ez nem sikerült neki, délután 13:38-kor a rendőrök megállították autójukat a repülőtér parkolójának bejáratánál, és bilincsben vitték el.

A fenti beszélgetésből, és a nyomozati anyag egyéb részleteiből elég világosan kirajzolódik, hogy Völner november 3-án már tudta, hogy Schadlt lehallgatják és megfigyelik. Ezért nem akart vele személyesen találkozni, és ezért nem akart vele telefonon sem beszélni semmiről.

Eddig csak találgatni lehetett arról, vajon honnan kapott fülest Völner Schadl megfigyeléséről. Időközben azonban a lap megbízható forrásokból úgy értesült, hogy:

november 3-án Rogán Antal berendelte Völnert a Karmelitába.

Az államtitkár járt is a Miniszterelnöki Kabinetirodában. Hogy pontosan mi hangzott el ezen a találkozón, az rejtély, de elég valószínű, hogy itt személyesen figyelmeztethették Völnert, hogy tartson távolságot Schadltól, mert lehallgatják és megfigyelik.

A lehallgatási jegyzőkönyvekből látszik is, hogy a fent idézett beszélgetés után nem kommunikált többet Schadllal. Legalábbis semmiképp sem úgy, hogy azt a nyomozók észrevették volna.

Az, hogy Schadl éppen az ominózus elmaradt találkozó után kevesebb mint két nappal próbált meg Dubajba utazni, valószínűleg nem véletlen. Minden jel arra mutat, hogy november 3-án este még fogalma sem volt a rá leselkedő veszélyekről, november ötödikén délelőtt viszont már megvolt a repülőjegye Dubajba. Tehát valamikor a kettő között kellett megtudnia, hogy nyomoznak utána, és kellett eldöntenie, hogy több millió forintnyi készpénzzel külföldre utazik.