Videók :: 2023. május 3. 18:15 ::

Az abortusztúlélő dr. Téglásy Imre előadása a Fekete István Szabadegyetemen

"Szívhang – Életvédelem – Hogyan tovább?" – ezzel a címmel tartott előadást az abortusztúlélő dr. Téglásy Imre életvédő, az Alfa Szövetség elnöke, a Magyar Életért díj kitüntetettje, aki azt is elárulta, anyja hogyan próbálta meg otthonában abortálni őt.

1996-ban azért alapította meg az Alfa Szövetséget, hogy a terheseket várandóssá gondozzák. Leghűségesebb munkatársaival együtt rendületlenül fáradozott, munkájuk nyomán több tízezer család menekülhetett meg a pusztulástól és széthullástól. Önkénteseivel mintegy negyvenháromezer esetben sikerült életutat mutatniuk gondozottaiknak, hogy elkerülhessék a kényszerabortuszokat, hogy megelőzzék az újszülött-gyilkosságokat.

350 nyílt örökbefogadást készített elő.

Téglásy Imrének és önkénteseinek köszönhetően nem vetették be nemzetünk ellen az abortusztablettát. Oroszlánrésze van a szívhangos javaslat kidolgozásában is, ami nem szigorítást, pusztán tájékoztatást jelent, és az utolsó szó jogán a magzatgyermeknek is lehetőséget ad, hogy életében legalább egyszer kommunikálhasson édesanyjával.