Videók :: 2023. június 24. 17:40 ::

"Elég volt a holokauszt-kárpótlásokból!" - már a második generáció kapná az egyre nagyobb összeget

Hihetetlen, de az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő háborús jóvátétel, a holokauszt-kártérítés még mindig költségvetési tétel, jövőre is az lesz, sőt emelése került a törvényjavaslatba, miután négy éve a Mazsihisz elindította a holokauszttúlélők második generációjának támogatási programját is. Elég volt a végnélküli holokauszt-kárpótlásokból! Mivel a holokauszt számainak vizsgálatát abszurd módon a Btk. tiltja, ezért nem korrekt a költségvetési törvény részévé tenni – hívta fel a figyelmet Novák Előd, aki idén is benyújtotta az ezt ellenző költségvetési módosító javaslatát.