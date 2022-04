Nem is olyan régen, 2018 elején lengyel-izraeli diplomáciai üzengetésekhez vezetett az, hogy Jáír Lápíd, a Jés ’Átíd (Van Jövő) izraeli politikai párt elnöke (manapság külügyminiszter) az akkor meghozott lengyel „holokauszt-törvényre” reagálva kijelentette, hogy a lengyel nép is derekasan kivette részét a zsidóirtásból. A drámai hatás fokozása érdekében még azt is hozzátette, hogy az ő anyai nagyanyját is Auschwitzban gyilkolták meg. Csakhogy egy izraeli polgár kiderítette , hogy Lápíd nagyanyja, Helen Gil’ádi Szilágycsehből már 1934-ben kivándorolt Palesztinába, s az 1970-es években szép kort megérve hunyt el Izraelben.