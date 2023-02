Külföld :: 2023. február 24. 19:59 ::

Akár másfél-két év is lehet, mire az amerikai harckocsik Ukrajnába érkeznek

Az Egyesült Államok januárban hagyta jóvá, hogy M1 Abrams típusú modern harckocsikat szállítsanak Ukrajnának. Azóta viszont egyre távolabb és távolabb tolják azt a dátumot, hogy mikorra érkezhetnek meg a harckocsik.

Január végén még azt nyilatkozták, hogy 2023 végén vagy 2024 elején érkezhetnek meg a páncélosok. Később aztán már egyértelműen közölték, hogy legfeljebb 2024 elején állhatnak hadrendbe, most pedig még tovább tolták a dátumot.

Christine Wormuth, a Pentagon államtitkára ugyanis most azt mondta a CNN szerint: valószínűleg több mint egy évbe telik, mire a járműveket leszállítják, és még konkrét tervek sincsenek az akcióval kapcsolatban. Ezután annyit mondott: elképzelhetőnek tartja, hogy az Abramsek akár másfél-két évnél hamarabb is Ukrajnába érkezhetnek.

Wormuth szerint a késlekedés elsősorban annak is tudható be, hogy nem akarják átadni azokat a tankokat, amelyeket az amerikai hadsereg használ (ugyanis tartanak attól, hogy az oroszok kezébe kerülhetnek a harckocsikban található modern technológiai eszközök). Épp ezért azt is fontolgatják, hogy olyan országokat kérnek meg a tankok átadására, amelyeknek korábban már adtak el módosított Abrams M1-eseket.

(Index)