Berlinben is erősödik a Dritte Weg

Ismerjük Magyarországon is a németországi politikai viszonyokat, portálunkon is igyekszünk beszámolni a különböző hazafias pártok és szervezetek harcairól, melyek sokszor sajnos szélmalomharc jellegűek, ám annál becsülendőbb, hogy vannak még német patrióták, akik nem adják fel, ezt példaértékűnek tartjuk, és szeretnénk, ha a magyar olvasóközönség is megismerhetné tevékenységüket.

A német Dritte Weg (Harmadik út), amely önmeghatározása szerint nemzeti forradalmi párt, ezúttal Berlinben tartott fórumot az érdeklődők számára. Berlin különösen szenved a szélsőliberális politikai és szellemi elnyomástól, és a hatóságok is mindig mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsék az ilyen jellegű eseményeket. Ám beszámolójukból az tűnik ki, sikerrel vették ezt az akadályt.

- Nemzeti forradalmi pártunk, a III. Weg egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fővárosban, Berlinben, ami az érdeklődők megnövekedett számában is megmutatkozik. Az NSZK jelenlegi állapotai egyre több honfitársat késztetnek arra, hogy búcsút mondjon a rendszer által előírt politikai gondolkodásmódnak. Egyre többen nyitnak tudatosan a politikai alternatívák felé. Az utcai aktivistáink hosszú távú elkötelezettsége számos kiemelt kampány mellett pozitívan kifizetődik - fogalmaznak

Mint írják, egyre több kerület értesül mozgalmukról és világnézetükről, köszönhetően a változatos propagandamunkájuknak. Rendszeresen tartottak az elmúlt hónapokban rendezvényeket, az érdeklődők száma nő. Miután április 1-jén megalakult a brandenburgi szervezet, az ottani terjeszkedés is új szakaszba lépett, és Berlinben folytatódott a párt erősödése. A zsúfolt teremben Matthias Fischer pártelnök képernyős prezentációval vázolta fel a párt működését és céljait.

- A berlini közösség immár nyolc éve fáradhatatlanul dolgozik nemzeti forradalmi mozgalmunk megerősítésén az egykori birodalmi fővárosban. Ezen a találkozón is sikerült több új tagot felvenni, és még többen töltötték ki a párt és az ifjúsági szervezet új tagfelvételi kérelmét - írják.

- Összegzésként elmondható, hogy mozgalmunk a fővárosban is növekszik, erősödik. Ily módon a munka egyre több részre oszlik, ami megkönnyíti az új társadalmi rétegekbe való behatolást - zárják soraikat.

L. J. - Kuruc.info