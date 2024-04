Külföld :: 2024. április 28. 23:59 ::

A svájci Mass-Voll demonstrációján járt a Mi Hazánk küldöttsége

Svájcban járt a Mi Hazánk Mozgalom delegációja. A svájci Mass-Voll mozgalom, a Mi Hazánk szövetségese tartott tüntetést Bernben, ahol Svájc szuverenitásáért és a WHO járványügyi egyezménye ellen demonstráltak. A Mi Hazánk Mozgalmat Árgyelán János, a Külügyi Kabinet vezetője, illetve a Mi Hazánk Ifjainak alelnöke, Orosz Patrik képviselte. Előbbi a Mi Hazánk EP-listáján az ötödik, míg utóbbi a nyolcadik helyen szerepel.

Az eseményen a Mi Hazánk mellett, a bolgár Újjászületés (Vazrazhdane) is a képviseltette magát.

A tüntetésen több százan vettek részt. Az esemény főszervezője a Mass-Voll elnöke, Nicolas Rimoldi volt, míg a társszervezők között voltak az Alkotmánybarátok (Freunde der Verfassung), valamint a Freiheitstrychlerek.

"Egy szuverén Svájc mellett tüntetünk és az alapvető jogainkat eltörlő nemzetközi megállapodások ellen." - állt a Mass-Voll felhívásában.

A Mass-Voll az egyetlen svájci párt, aki szót emelt a Covid-diktatúra ellen. A globalizmus elleni harc a legfontosabb célkitűzésük, illetve a WHO tervezett pandémiaszerződése ellen küzdenek. A tüntetésen a "Mi egészségünk, a mi döntésünk." valamint "Stop WHO, ENSZ és NATO" transzparenseket is magasba tartottak a demonstrálók.

A tüntetés ellen a helyi Antifa szervezet, a "Szövetség a jobboldali Bern ellen" (Bündnis gegen Rechts Bern) közleményt adott ki, melyben felszólította az embereket, hogy támogassák a harcot a rasszizmus és a jobboldali szélsőségesek ellen. A helyi rendőrség is jelen volt az eseményen. Rimoldi a tüntetésen kijelentette, hogy "szégyen, hogy a parlamentben a képviselők nem végzik a munkájukat, helyette hazaárulással foglalkoznak", valamint hozzátette "hogy végre bűnhődniük kell!" Kifejtette az is, hogy a "szabadságharcot addig kell folytatni, míg a globalisták vereséget nem szenvednek."

Az egyik balos svájci portál közben megfejtette, hogy a résztvevők "globalisták" kifejezése nem más, mint "egy antiszemita kódszó, amit egy állítólagos zsidó összeesküvéssel kapcsolatban hangoztatnak".

KG