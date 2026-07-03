Külföld, Háború :: 2026. július 3. 16:01 ::

Tusk: Ukrajna harcol, de Lengyelország is védi a keleti határokat

A jövő heti NATO-csúcstalálkozóra készülő lengyel küldöttség "legyen óvatos" Ukrajna pénzügyi támogatását illető esetleges újabb nyilatkozatokban - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő pénteki varsói sajtóértekezletén.

Tusk szerint a csúcstalálkozón véglegesítik Európa felelősségvállalását Ukrajna védekezésének támogatásában - mondta el a kormányfő. Hozzátette: úgy gondolja, Ukrajnának szüksége van pénzügyi támogatásra, de mindenkinek figyelembe kell vennie, hogy Lengyelországnak "nagyon nagy felelőssége van az Európai Unió teljes keleti határa tekintetében.

"Ukrajna harcol, Lengyelországra azonban különös tekintettel kell lenni", mert határa védelmének fő terhét viseli, védve egyúttal az európai határokat is a keleti fenyegetésekkel szemben - jelentette ki Tusk.



K2 Black Panther tankokat is szereztek be Dél-Koreából (fotó: Lengyel Szárazföldi Erők)

Lengyel-ukrán összezördülés

A kormányfő azzal kapcsolatban is nyilatkozott, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pénteken Varsóban fogadta ukrán hivatali partnerét, Andrij Szibihát. A látogatást azt követően jelentették be, hogy kiéleződött az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) második világháborús szerepéről folytatott lengyel-ukrán történelmi vita. Az ukrán küldöttség tagjai a megbeszélés után nem válaszoltak a külügyminisztérium székháza előtt várakozó újságírók kérdéseire.

"Jelzéseket kaptam arról, hogy az ukrán politikusok megértették: az áltáluk kiváltott feszültség fokozása helyett (…) érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek lehetővé teszik a múltról folytatott őszinte párbeszédet" - jelentette ki Tusk. Megjegyezte: ez valószínűleg hosszú folyamat lesz, a jó kétoldalú kapcsolatok mindkét fél érdekeit szolgálják, ehhez viszont "Kijev részéről is jó szándékra van szükség".

A UPA 1943 és 1945 között etnikai tisztogatást (a volhíniai mészárlást) követett el a lengyel népesség ellen, amelyet Lengyelország népirtásnak minősít.

A lengyel politikusoknál felháborodást váltott ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök május végén az "UPA hőseiről" nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát, szerdán pedig az ukrán parlament elfogadta a Zelenszkij által benyújtott, a nemzeti panteon létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Az Ukrajna hőseinek emléket állító panteonban megemlékezhetnek ugyanis az UPA vezetőiről is.

(MTI nyomán)

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