A fekete vadászgörény - Heti progresszió (CXXXVIII. rész)

A Mercedesszel és két videojátékkal kapcsolatos hírrel folytatjuk tovább a Heti progresszió című rovatunkat. Középpontba ezúttal is a faji diverzitás és az LMBTQ-lobbi arcátlan nyomulása került. Vágjunk is bele a közepébe!

3. Négerekkel ma már mindent megéri reklámozni? A legtöbb világcég úgy gondolja, hogy igen, ezért a Mercedes egyik modelljét is egy fajkeveredést propagáló párral futtatja. A dolog persze már nem áll meg annyiban, hogy egy éjfekete, egyébként meglehetősen morcos (mégis mire haragszik? hogy ideállították? mondjuk arra én is) négert mutogatnak, a hangsúly sokkal inkább a testbeszéden van, ezt a tendenciát már több alkalommal észrevehettük. Jelen esetben a fehér nő bizalmasan, talán kissé erotikusan támaszkodik (szó szerint) a négerére, mint valami megmentőre, akit persze a biztonság kedvéért át is ölel. Nem arról volt szó, hogy lebontjuk azt a képet, hogy a férfinak "uralkodnia" vagy irányítani kell egy kapcsolatban, a világ pedig tele van "erős nőkkel" ( South Park után szabadon)? Vagy az "elnyomó viselkedés" csak a fehér férfiakra igaz? A négerek nyugodtan "elnyomhatnak" fehér nőket, sőt, az a dolguk, hogy ezt tegyék?



Idilli (forrás: Mercedes-Benz Facebook-oldal)

A kérdések persze költőiek.

Köszönjük olvasónknak a képet, illetve jót nevettem az általa írt jellemzésen, amellyel a néger fizimiskáját írta le. Ugyanis szerinte úgy néz ki a fekete modell, mint "egy támadni készülő vadászgörény". Találó.



Bezzeg régen... még minden milyen elmaradott, bigott és ízléstelen volt. A képen a Harmadik Birodalom "csodamercije" látható, amelynek gyorsasága hosszú évtizedekig verhetetlen volt (forrás: Harcunk.info)

Korábban egyébként egy másik, autókkal foglalkozó cég is "négerkedett". Erről itt írtam egy réges-régi Heti progresszióban, szám szerint a XXII.-ben.

2. Gondolom a Sims-játéksorozatot keveseknek kell bemutatni. Engem ugyan gyerekkoromtól kezdve a hideg kiráz tőle és a hozzá hasonló életszimulátoroktól, de ennek ellenére a Sims népszerűségét kár lenne elvitatni. A fejlesztők persze a progresszió terén sem lustálkodnak, így a sorozat negyedik felvonásában már választható lesz karakterünk szexuális orientációja. Persze akinek erre volt igénye, annak eddig is volt lehetősége egy kis buzulásra a játékon belül, de az új funkció segítségével már a kezdetektől beállítható lesz ez az orientáció, így nem fordulhat elő olyan, hogy egy azonos neművel összehozott sim hirtelen gondol egyet és beleszeret egy ellentétes nemű karakterbe. Nemrég egyébként bevezették az opcionális névmások funkcióját is, persze csak azokon a nyelveken, ahol ez nyelvtanilag értelmezhető.



Jóvanakkor... mindent értek (forrás: EA Games)

Azonban nem minden fenékig tejfel az LMBTQ-emberek számára sem! Hallatlan, de továbbra is csak két nem létezik a Simsen belül, ezt a középkori viselkedést pedig azzal magyarázzák, hogy a nyolcéves játék nem bírna el ekkora változtatásokat, mert technikailag nem erre tervezték (furcsa dolog ez ilyen távlatból, de 2014-ben talán tényleg nem volt még akkora őrület, mint most). Persze "aggodalomra semmi ok", a fejlesztők meg fogják találni a módját, hogy ezt a "fontos frissítést" is betömködjék a játékukba a progresszió rögös útját járva. Ez persze nagy eséllyel – az engine ('grafikus motor' - a szerk.) említett határai miatt – a következő résszel fog megérkezni, de lévén a "kiemelt fontosság", lehet hogy megoldják valahogy a Sims 4 berkein belül is.

Azt egyébként nem értem, hogy a névmásokat miért kellett megpiszkálni, ha továbbra is "csak" két nem választható a játékban, de azt hiszem, erre szokták azt mondani, hogy lesz*rom.

1. Maradva a videojátékoknál, a World of Warcraft is teker egyet a progressziómérőn. Még szerencse, hogy ezt a játékot sem szeretem.

A Blizzard stúdió talán az elmúlt időszak botrányai miatt (is) döntött úgy, hogy a World of Warcrafthoz érkező következő kiegészítő, a Dragonflight immáron gendersemleges karaktergenerátorral fog rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy karakterünk létrehozásakor nem férfi és női modell között válogathatunk (ugye, Sims 4, miért lapítasz ott a sarokban?), hanem "test 1" és "test 2" között, majd kedvünkre variálhatjuk őket, hogy a végén egy büdös nagy katyvaszt kapjunk, amilyen ez az egész őrület maga.



Nincs új a nap alatt. A Pride Month alkalmából tartott event a World of Warcraft berkein belül (fotó: Dravvie)

Egyébként, ha ezzel a transzneműek és a nonbináris játékosok felé akartak tenni egy lépést, miért nem rögtön csak egy modell van? Minek kettő? A válasz nyilván ott keresendő, hogy bizonyos szinten – nyilván a két nem tulajdonságait összekotyvasztva – mégis lesznek eltérések a két modell között, ami visszavezethető a két "eredeti" nem közötti eltérésekre. Nem olyan könnyű szembemenni a valósággal.

A nemekre vonatkozó névmások variálása persze itt is lehetséges. Tekintsük egyfajta grátisznak a többi őrültség mellett.

Kedves olvasóinknak ezúttal is köszönöm a beküldött anyagokat, a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is töretlenül üzemel!

Egy hét múlva pedig ismét jelentkezem.

