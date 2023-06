Extra, Videók :: 2023. június 12. 22:02 ::

Bidennek már megint fogalma sem volt arról, hogy hol van, és mit kellene tennie

Az elnök még pénteken érkezett az észak-karolinai katonai támaszpontra, ahol egy olyan rendeletet is aláírt, amellyel a katonacsaládokat támogatják anyagilag.

Az eseményről egy videó is készült, amelyet többek közt a Sky News Australia műsorában is levetítettek. A videón látható az is, hogy Biden az esemény több pontján is összezavarodott. A műsorvezető, Rita Panahi úgy fogalmazott:

Sajnos a dolgok nem alakultak a legjobban. Itt van tíz másodperc, amelyen az elnök teljesen megzavarodva és tanácstalanul néz maga elé.

A műsorvezető utána azzal folytatta, hogy Biden a rendezvényen mondott beszédében nem tudott épkézláb mondatokat sem megfogalmazni, és a beszédben megismételte azt a valótlan tényt is, mely szerint egyik fia, Beau Biden is Irakban halt meg (valójában rákban hunyt el Maryland államban).

(Index nyomán)