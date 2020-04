Koronavírus :: 2020. április 25. 12:11 ::

Csaknem kilencszázan vannak már kórházban, 54-en lélegeztetőgépen

A szombatra elhunyt 12 koronavírusos beteg közül az egyik áldozat 41 éves volt, róla Müller Cecília elmondta, hogy baktérium okozta vérmérgezésben szenvedett, amit egy bélgyulladásra vezettek vissza. Örömteli hírként közölte viszont, hogy már 458 beteg felgyógyult a koronavírusból Magyarországon – hangzott el az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján.



Az öregek számára még nem belátható az enyhítés (fotó: Shutterstock)

Müller azt is elmondta, hogy emelkedik a kórházban kezeltek száma, 899-en vannak kórházban. Ők súlyosabb állapotúak, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen.

A tisztifőorvos a közvetlen munkatársainak mondott köszönetet, akik amellett, hogy 24 órában diagnosztizálják a fertőzöttek mintáit, kutatási tevékenységüknek köszönhetően hozzájárulnak ahhoz, hogy mielőbb kifejlesszenek egy aktív védőoltást.

Magyarország 12 fertőző megbetegedéssel szemben oltják a gyermekeket – sehol a világon ilyen szoros követéses rendszer nem működik Müller elmondása alapján. 99,8%-os átoltottság van Magyarországon ennek köszönhetően, ami „a világ csodája” a tisztifőorvos szavai szerint. Ezt természetesnek fogjuk fel, de ez nem az, még a környező országokban is időről időre felüti a fejét egy-egy olyan járvány, ami ellen a magyar lakosság védett – közölte az európai immunizációs hét alkalmából.

Müller kiemelte, hogy az immunizációs hét okából külön ellenőriztette is, hogy megtörténik-e a védőoltások átfogó beadása. Ezzel kapcsolatban azt kérte, mindenki tartsa be az ütemezést, és adassák be a csecsemőknek a védőoltásokat, az időpontokra pedig csak egy szülő vigye el csecsemőjét, hogy kerüljék a nagyobb számú találkozásokat.

Napi tájékoztatóját zárva az országos tisztifőorvos Szent György napjára utalva megköszönte a rendvédelmi szervek munkáját, nem csak a járvány alatti erőfeszítésükre, hanem a mindenkori munkájukra gondolva.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa azt közölte a szombati tájékoztatón, hogy május 3-ig a most is érvényben levő intézkedéseket kell betartania az állampolgároknak. Utána a kormányrendeletbe foglalt intézkedéseket kell majd betartani. Kiss utalt az önkormányzatok által hozható szigorúbb intézkedésekre is.

Kiss elmondása szerint az elmúlt 24 órában az eddigi legtöbb, 1545 esetben történt eddig intézkedés a hatósági korlátozások megszegése miatt. 609 esetben figyelmeztetéssel éltek, több mint 400 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és majdnem 400 feljelentést tették. Kiss elmondta, hogy jelenleg 10942-en vannak hatósági házi karanténban. Magatartásszegés miatt 24 esetben kellett lépniük pénteken, március 22. óta ezzel már 1231 esetben tettek szabálysértési szankciót valamilyen magatartásszegési ügy miatt.

Újságírói kérdésre válaszolva tisztázta Müller Cecília, hogy a kezelőorvosok ajánlása alapján választják ki a koronavíruson átesetteket a vérplazmaadásra. Figyelmeztetett arra, hogy ha el is kezdődik a korlátozások enyhítése, akkor sem az idősekre vonatkozó intézkedésekkel kezdik ezt, így elhúzódhat, mire az idős rokonokkal való találkozás a mindennapi élet részét képezheti újra. Az országos tisztifőorvos reméli, hogy a jövőben is elmarad a koronavírusos esetek exponenciális növekedése, de ehhez a hatóságok, és a hatósági intézkedéseket betartó állampolgárok is kellenek.

Folyamatos az idősotthonok fertőtlenítése, a katonaság a regisztrált fertőzöttel bíró otthonokkal kezdték a munkát, ennek lassan a végére érnek, és azokkal az otthonokkal folytatják majd, ahol még nem jelent meg a fertőzés.

Az eddigi 262, a koronavírus miatti halálos áldozatra utalva Müller elmondta, hogy az áldozatok számát ország lakosságára viszonyítva az alsó harmadban van Magyarország Európában.

Az kormányzat által beszerzett egyéni védőeszközöket, köztük a maszkokat is a védekezésben részt vevő dolgozóknak – egészségügyben, szociális ellátásban és a rendvédelemben dolgozók – juttatják el, nem kereskedelmi forgalmazásra szerzik ezeket be. Egy egészségügyi dolgozó egy nap akár 4-6 maszkot is elhasználhat, ez is indokolja, hogy sokmilliós számban érkezzenek ezek az eszközök.

Összegezték az adóterhek csökkentését

Müller Cecília előtt Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára összegezte a kormány eddigi, az adózás terén hozott gazdaságcsökkentési intézkedéseit. Elmondta, hogy eddig több mint 600 milliárd forint ment védekezésre és a védekezést segítő eszközökre, és több mint 300 milliárd forint az adóintézkedésekre – ennyi marad a vállalkozásoknál, családoknál is. Hangsúlyozta, hogy az adócsökkentésben hisz a kormány.

Izer felsorolta az eddigi adócsökkentési intézkedéseket, így a 26 katás tevékenységi kör átmeneti, négyhavi adómentességét – a NAV több mint 151 ezer katás adózónál törölte a négyhavi terhet. A turizmust, vendéglátást érintő adókönnyítés nagyjából 66 milliárd forintot tesz ki, és a pénzügyminisztérium számítása szerint 220 ezer munkavállalót érint. A turizmusban 15 ezer vállalkozásnak kell kevesebb terhet megfizetnie, és kiterjesztették az év végéig a Szép-kártyákra hozott kedvezményeket, adócsökkentéseket.

Izer említette a szociális hozzájárulás terhének 2 százalékpontos csökkentését, a kisvállalati adó kulcsának 1%-os csökkentését, és az ekhós adózók terhének csökkentését is.

