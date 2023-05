Publicisztika :: 2023. május 6. 11:47 ::

A balliberális sajtó "náciveszélyt" kiált, a NER-őrség pedig engedelmeskedik

Mint ismeretes, korábban a szervezők, magyar részről a Légió Hungária már meghirdették, hogy május elején egy nemzetközi küzdősportgálát (European Fight Night) rendeznek Budapesten, ahová Európa több országából érkeznek résztvevők, ahogy szabályos és sportszerű keretek között összemérjék erejüket. Ez férfias küzdelemről van tehát szó. Tehát mindez egy magánrendezvény, amelyre elővételben lehetett jegyeket vásárolni, őszintén, kit zavart volna? Hát persze, hogy a hivatásos rettegőket!

Történt ugyanis, hogy Michael Colborne, a Bellingcat “oknyomozó újságírója” a Telexen jelentetett meg egy cikket . Az is rendkívül beszédes, miszerint a European Fight Night elnevezésű sportrendezvény valójában nem is a sportról szól, hanem a “neonáci” eszmék terjesztéséről. Majd ezután a teljes hazai balliberális sajtón átfut a hír, sőt, még a szombat.org is megjelenteti. No, ez már akkor tényleg "komoly veszély".

Megkeresik a rendőrséget is, amely aztán engedelmesen ki is ad egy közleményt, hogy igen, "ez valóban egy neonáci rendezvény", és már "készülnek is nagy erőkkel a külföldi neonácik érkezésére", s itt óhatatlanul feltehetjük a kérdést, amikor németországi (szándékosan nem írok németet) antifák érkeztek, akkor miért nem voltak ilyen éberek? Egyébként a határon feltartóztatták a gálára érkező német hazafiakat, itt is jogos a kérdés, vajon az antifák miért jöhettek zavartalanul februárban? Természetesen a kérdés költői.

Majd a rendezvény reggelén, tehát ma, a média és a rendőrség nyomására – a létesítmény tulajdonosa visszamondja a helyszínt. Ettől függetlenül valószínűleg a rendezvény meg lesz tartva, vélhetően voltak B-tervek erre az esetre, de nem kis kellemetlenséget okozott ez a szervezőknek. De, hogy lesz-e még a rendőrség részéről bármilyen fellépés, az jó kérdés. Nem lennénk meglepve, hiszen így szokás ez egy "régi vágású kereszténydemokráciában", amelyben élünk Orbán Viktor szerint...

Május 1-án a kommunisták egyébként rendőri kísérettel ellátva békésen, nyugodtan vonulhattak fel a főváros közepén a szovjet, sarló-kalapácsos zászlóval. Kettős mérce a NER-ben, sokadik rész. A balliberális sajtó "náciveszélyt" kiált, a rendőrség pedig engedelmeskedik. Mindenesetre sok sikert kívánunk a szervezőknek és a résztvevő harcosoknak a mai napra!

Lantos János – Kuruc.info