Publicisztika, Anyaország :: 2024. január 28. 21:26 ::

Palesztin zászlót lenget a szél Csarodán

A "magyar" közszolgálati csatornákból éjjel-nappal ömlik a Hamászt, de általában a palesztinokat démonizáló és dehumanizáló, gyűlöletkeltő, a háborús híreket elferdítő hazugság. Közben az izraeli hadsereg mostanra közel 27 ezer polgári személyt gyilkolt meg, s mintegy 65 ezret súlyosan megsebesített a Gázai övezetben. A kormány a rendőrséggel kétszer is betiltatta a hazánkban élő palesztinok együttérző tüntetését, s a palesztin zászló kitűzését, kifüggesztést pedig bírságolják. A Budapesttől távoli Csaroda faluban közben magyarok az országzászló emlékmű zászlótartó rúdjára felvonták a palesztin lobogót.

Tavaly októberben, jó három héttel azután, hogy az izraeli hadsereg újabb népirtó hadműveletet indított a Gázai övezet ellen, a Pécsi Mecsek FC - Budapest Honvéd FC NB II-es labdarúgó-mérkőzésen a kispesti vendégszurkolók kifüggesztettek egy palesztin zászlót. A betegesen Izrael-barát kormány elvárásának megfelelően a hatóság "politikai érzékenységet sértő cselekmény", azaz a palesztin zászló kihelyezése miatt megbírságolta a Budapest Honvéd FC-t. Azokban a napokban tiltotta be Budapesten a rendőrség – szintén kormányzati utasításra – egymás után kétszer is azt, hogy a hazánkban élő palesztinok és magyar családtagjaik, feleségeik, gyermekeik tüntessenek a Gázai övezetben azóta is zajló népirtás ellen.

Ezzel szemben a Lánchíd budai hídfőjénél levő Jeruzsálem parkban nyugodtan tüntethettek a zsidók (kormányzati meglepetés vendéggel koszorúzva) Izrael mellett, lengetve a Dávid-csillagos zászlókat. A rendőrség ezúttal nem tartott attól, hogy az esetleg kezelhetetlenné váló tömeg összecsap a szervvel, s a végén ismét piros lesz a vér a pesti, pontosabban a budai utcán... A Jeruzsálem parkban a több tucat izraeli zászló sem számított politikai érzékenységet sértő cselekménynek.



Csarodán a palesztin zászló nem sérti a falubeliek politikai érzékenységét (fotó: Facebook)

Csaroda egy alig 550 lelkes kis falu Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, közel a kárpátaljai határhoz. A szinte színtiszta magyar településen nemzeti érzelmű emberek élnek, amit a faluban álló rovásírásos településnév-tábla is bizonyít. A falu egy kis terén, a turulmadaras országzászló emlékmű melletti zászlótartó rúdra a csarodaiak a palesztin néppel való együttérzésük jeléül felvonták a palesztin zászlót. S láss csodát, Csarodán senki politikai érzékenységét nem sérti a palesztin zászló. Igaz, Csaroda messze van a Jeruzsálem parktól, mint Makó Jeruzsálemtől.

H. J. - Kuruc.info