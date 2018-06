Friss hírek :: 2018. június 18. 16:48 ::

Népszava: Merkel meghívta Orbán Viktort Berlinbe

A meghívás komoly fordulatot jelezhet a német-magyar kapcsolatokban. Egyelőre a váratlan német kormányválság miatt bizonytalan a látogatás időpontja.

Berlini meghívás landolt Orbán Viktornál – tudta meg fideszes és kormányzati forrásból az álellenzéki Népszava. Információik szerint Angela Merkel nyitott lenne egy kétoldalú találkozóra, ellenben a hétvégén váratlanul kitört német koalíciós válság miatt egyelőre bizonytalan a látogatás időpontja.

Ha létrejön a találkozó, az komoly elismerés lesz az április 8-án ismét kétharmadot szerzett Orbán-kormánynak, még akkor is, ha a németországi kancellár nyilván nem fogja szó nélkül hagyni sem a CEU ügyét, sem a „Stop, Soros!” törvénycsomagot, amelyek miatt még az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber is arról beszélt a Der Spiegelnek, hogy nem kötelező a pártcsalád tagjának lenni (a Fidesz erre finomított is a törvénytervezeten). Merkel ugyanakkor a múlt héten komoly szóbeli gesztusként arról beszélt egy interjúban, hogy a határkerítéssel Magyarország az egész Európai Uniót, így Németországot is védi.

A meghívás ténye azért is jelentene komoly fordulatot a magyar-német kapcsolatokban, mert ezek tavaly még rég nem látott mélyponton voltak. Tavaly májusban például elmaradt egy V4 plusz Németország csúcstalálkozó, mert a felek olyannyira nem tudtak közös nevezőre jutni még a napirend ügyében sem. Szintén tavalyi fejlemény volt, hogy a német-cseh, illetve a német-szlovák barátsági szerződés megkötésének 25. évfordulójára Merkel Berlinbe invitálta Bohuslan Sobotka akkori cseh-, és Robert Fico szlovák miniszterelnököt is, Orbán Viktor azonban nem kapott meghívót.

Ehhez képest - a Népszava információi szerint - április 8. után közvetlenül felmerült, hogy Merkel még az év első felében, vagyis a magyar visegrádi elnökség idején Budapestre jöjjön egy V4-es csúcs keretében. Bár erre akkor volt nyitottság német részről is, a szervezés elakadt – a lap úgy tudja, részben akár azért is, mert az év második felében a V4-ek elnöki tisztét betöltő "Szlovákia" azért lobbizott, hogy a csúcstalálkozót ősszel, Pozsonyban tartsák meg.