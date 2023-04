Friss hírek :: 2023. április 28. 22:03 ::

Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ

Zivatarok veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra Pest, Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére, valamint a dunántúli vármegyékre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez péntek délután eljuttatott figyelmeztető előrejelzésben azt írták: szombatra virradó éjszaka északnyugat felől kissé már labilizálódik a légkör, hajnaltól a záporok mellett esetleg zivatar is kialakul.

Hozzátették: szombaton a Dunántúl északi és nyugati részén a legjobbak a feltételek zivatarok kialakulásához.

Közölték azt is, az északnyugatról délkelet felé gyorsan áthelyeződő zivatarokból délután, este helyenként 70 kilométer/óra feletti széllökés és jégeső is várható. A zivatarok a Dél-Dunántúlra és a Duna vonalától keletre is átterjedhetnek.

(MTI)