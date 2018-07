Anyaország :: 2018. július 2. 20:24 ::

Mi Hazánk: a gyülekezési jog korlátozása elfogadhatatlan, az MSZP-DK tiltakozása arcátlanság

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a gyülekezési jog törvényjavaslatban szereplő korlátozása elfogadhatatlan, az MSZP és a DK tiltakozása pedig hiteltelen, sőt arcátlanság a 2006-os események után. A Fidesznek ugyanakkor nem a kitörés emléktúrákat kellene betiltania (vagy ennyi jogalappal akár a honvédség ugyanide sorolható Doni Hősök Emléktúráját), hanem a homoszexuális felvonulásoknak kellene véget vetni, melyeken rendszeres a garázdaságnak is minősíthető, másokban megbotránkozást keltő magatartás - olvasható a mozgalom közleményében, melyet Novák Előd, a Mi Hazánk egyik alapítója jegyez.

Völner Pál igazságügyi államtitkár nyilatkozata, olcsó nácizása, mely szerint véget vetnek a kitöréstúráknak, a Mi Hazánk szerint iránytévesztés, a nácizás pedig az SZDSZ kiesése óta lejárt lemez - írja. A mozgalom emlékeztet arra is, hogy a szovjet megszállókkal szemben hősiesen harcoló magyar honvédeknek (és az akkor szövetséges német katonáknak) emléket állító, civil kitöréstúrák ugyanazt a rendszerváltó történelemszemléletet tükrözik, melyet a Magyar Honvédség Doni Hősök Emléktúrája is, vagy a közös, német-magyar állami hadisírgondozás katonák által, melyre idén is sor kerül hazánk legnagyobb német katonai temetőjében, Budaörsön.

Csak a Mi Hazánk vállalja fel

A Mi Hazánk Mozgalom a tervezett törvényi tiltás helyett inkább történelmi paradigmaváltást szorgalmaz, mint Novák fogalmaz, "hőseink méltó megbecsülését szeretnénk, legyen szó a Rongyos Gárdáról vagy a kitörés részvevőiről, akiket a pártok közül sajnos már/még csak a Mi Hazánk vállal fel". Hozzátette: bármilyen törvényt fogadnak el, a már több ezer fős kitöréstúrákon ezután is részt fog venni, hívja arra az államtitkárt is, hogy maga is megtapasztalja, "a súlyos sérelmeket elszenvedők leszármazottainak az érzékenységét sértő" kifejezéssel meg lehet bélyegezni sok mindent, de az ilyen betiltósdi jóra nem vezet.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint kormánynak inkább a homoszexuális propagandát célzó, provokatív felvonulás betiltásán kellene dolgoznia, bár a jelenlegi törvények alapján is felléphetnének, hiszen a garázdaság szabálysértésének definíciója szerint "Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el."

A gyülekezési törvény korrekt megalkotása társadalmi és szakmai vitát kívánna, ezért a Mi Hazánk Mozgalom elvárja a kormánytól, hogy a szabadságjogok e terén 2002 és 2010 között elévülhetetlen érdemeket szerzett Nemzeti Jogvédő Szolgálattal is egyeztetést folytasson - zárul a közlemény.

(Kuruc.info)