Sneider feleségének jobbikos ügyeit sem sikerült hatékonyan tagadni - hivatalos iratok cáfolják a szavaikat

A Jobbik állítása szerint Volner nem mond igazat, Sneider Tamás felesége pedig 2016-os házasságkötésük óta nem dolgozik a pártnak. Ehhez képest egy 2017. októberi változást tartalmazó kérelmet Snei­der-Szabó Edit néven adott be a Jobbik megbízásából a bíróságnak - derítette ki a Magyar Idők.





Fotó: Mirkó István/Magyar Idők

A Jobbik alapszabályában bekövetkezett módosítások bírósági bejegyzésének teljes körű eljárására adott ügyvédi meghatalmazást idén áprilisban Vona Gábor akkori Jobbik-elnök a párt képviselőjeként Sneider Tamás feleségének, Szabó Edit Éduának és ügyvédi irodájának.

Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán nyilvános iratbetekintés során bárki megnézhet. Az április 27-én kelt meghatalmazással nyújtotta be Szabó Edit Édua irodája a Jobbik májusi tisztújító kongresszusán történt változások bejegyeztetési kérelmét is a Fővárosi Törvényszéknek.

A cégbíróságon hozzáférhető iratokból az is kiderül, hogy Sneider Tamás feleségének ügyvédi irodája nyújtott be adatváltozást tartalmazó beadványt a Jobbik képviseletében idén márciusban is. Egy 2017. októberi változást tartalmazó kérelmet pedig Snei­der-Szabó Edit néven adott be.

Ismert, a Jobbikból kilépett Volner János saját közösségi oldalán tálalt ki a Jobbik pénzügyeiről, miután egykori pártja azzal vádolta őt, hogy korábban luxusjuttatásokat kért magának.

A Mi Hazánk Mozgalomban politizáló Volner azt írta: „Sneider Tamás feleségének Vona Gábor jóvoltából havi egymillió forint ütötte a markát. Volt, hogy egyetlen helyen is megkeresett ennyit a párt négy különböző kifizetőhelye közül.”

A Jobbik állítása szerint Volner nem mond igazat, Sneider Tamás felesége pedig 2016-os házasságkötésük óta nem dolgozik a pártnak. Erről a múlt pénteki „rágalominfón” Szilágyi György beszélt. A sajtótájékoztatóról a jobbikos Alfahír azt írta, „Sneider Tamás felesége 2011-ben került munkakapcsolatba a Jobbikkal, majd 2016-ban házasodott össze az akkor még alelnök politikussal. A hölgy maga kérte, hogy a párt minden vele kötött szerződést bontson föl, ami meg is történt.” Arra a felvetésre, miszerint a Jobbikban van-e példa arra, hogy valaki a rokonát, házastársát valamilyen beosztásban alkalmazza, Szilágyi leszögezte, hogy ez törvényileg tilos, a Jobbik pedig törvényesen jár el működése során.

Volner azt is írta, „nem csak a jogászok kerestek ilyen jól, vegyük például Sneider Tamás mai napig a Jobbiknál foglalkoztatott barátnőjét, Kilián Alexandrát (a párt országgyűlési képviselőjelöltjét). Nála vajon rendben vannak a havi több mint egymilliós szerződések?” – tette fel a kérdést Volner. A Magyar Idők a parlament honlapján a nyilvános szerződések között kommunikációs, médiastratégiai tanácsadás címszó alatt három olyan, a Jobbik-frakcióval kötött szerződést talált, melyet Kilián Alexandra írt alá a Paradox Média Kft. nevében. Az egyik megbízás 2012. október 16-tól november 26-ig tartott 2,794 millió forint értékben. Egy másik megbízás három hónapos időre 3,175 millió forintba került, míg a harmadik, három és fél hónapos megbízásért 3,81 millió forintot fizetett a párt a Paradox Médiának.

A Jobbik tagadta a politikus által leírtakat, azóta azt is közölték, a párt és több magánszemély is megelégelte Volner János "hazudozásait", és beperlik a volt alelnököt. Hozzáfűzték: perek indulnak továbbá azon, "magukat sajtóterméknek nevező orgánumok ellen is", amelyek átvették Volner hazugságait.

Volner a lapnak minderre úgy reagált, a Jobbik tagjainak megnyugtatása érdekében Sneider Tamásnak az összes Kilián Alexandrával és a feleségével az elmúlt években kötött szerződést nyilvánosságra kellene hoznia. Jelezte, ő mindazt, amit leírt, tudja bizonyítani.

Tegnap ráadásul előkerült egy hangfelvétel is, amelyen Stummer János, a Jobbik alelnöke a májusi tisztújításon a párt parlamenti gyakornoki programja prostitúciós jellegének felszámolásáról beszélt.

– Stummer János minél előbb át akarja venni Sneider helyét. A hangfelvételből pedig látható, hogy Sneiderrel szemben sem lesznek gátlásai, ha a hatalmi harcot meg kell vívnia, és Sneider nem engedi át önként a helyét – mondta a lapnak a volt jobbikos.

Volner szerint ez a mostani Jobbik-háború más, mint az összes többi volt, mert itt most a párton belüli pánikról van szó. Hozzátette, nyolc százalékot esett a párt társadalmi támogatottsága, és szűkült a parlamenti helyek száma is, a pozícióharcok pedig oda vezetnek, hogy a jobbikosok most egymást jelentik fel, és egymásra nézve terhelő információkat hoznak napvilágra.

– Elképesztő felvételek és információk jutnak el hozzám is arról, hogy milyen belső aknamunka megy a pártban. A Jobbik önmagát szalámizza és szünteti meg, egymást nyírják az emberek a szűkülő képviselői helyek, szűkülő lehetőségek és a kasszakulcs megszerzése miatt. Egy erkölcsileg megsemmisülő párt méltatlan és mocskos végjátéka ez az egész – fogalmazott Volner.