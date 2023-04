Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. április 16. 20:52 ::

Természetesen a messze földön híres cigány gyermekszeretet egyik ékes példája a csomagtartós eset is

Sanyikának hívták és a Szabolcs vármegyei Ilkről származott a csomagtartóban holtan talált kisfiú, tudta meg az RTL Híradó. A nevelőszülei parkoltak le a nyíregyházi rendőrségnél tegnap kora reggel az autóval, amiben a két és féléves gyerek holtteste volt. Úgy tudni, az áldozat kishúga is velük volt, őt az RTL Híradó információi szerint megfigyelésre kórházba vitték a mentők.

Van egy harmadik testvérük is a falubeliek szerint: 17 (!) éves anyjuk a csecsemőjével most egy anyaotthonban van. Helyiek mutatták meg, hol élhetett az anya gyermekeivel, a család azonban nem akart nyilatkozni, rendőrt hívtak stábunkra - írja szomorúan az RTL Híradó, azonban a konkurencia többet ígérhetett a gyászban is pénzt szimatoló kiccsaládnak, így a TV2 Tényeknek már adott interjút a "nagymama".



A szintén zenész küllemű nevelőszülők szerint egy csontba fulladt bele a gyerek

Családja szerint nem baleset történhetett a 2 éves kisfiúval, akinek a holtteste egy autó csomagtartójából került elő szombaton. A Tények információi szerint a nevelőszülők azt állították, hogy a kisfiú evés közben, egy csont miatt fulladt meg.

A nagymama szerint ez nem igaz. Állítása szerint a nevelőszülők verték a gyereket. A kétségbeesett nő exkluzív interjút adott a Tényeknek, amiben elmondta, a kisfiú már szerda óta halott lehetett, régebben pedig rendszeresen találtak rajta sérüléseket. Az interjút pedig össze is kötötték némi pénztarhálással.

(Kuruc.info - RTL Híradó - Tények nyomán)

