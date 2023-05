Anyaország :: 2023. május 19. 20:13 ::

Folytatódik a firkászok pusztai vándorlása a fajtársi lapok között

Távozik a Telextől Rovó Attila főszerkesztő-helyettes és Haász János szerkesztő, írja a Kreatív. A lap információit a Telex is megerősítette, kérdésükre úgy fogalmaztak: „A Telex eljutott arra a pontra, hogy a további fejlődése, stratégiai céljai elérése érdekében belső, működési változásokra van szüksége, és ezek a változások nem mindenkinek komfortosak. Sajnáljuk a távozásokat, sok sikert kívánunk nekik.”

Rovó Attila a jövőben a hvg Itthon rovatának vezetője lesz. A Facebook-oldalán azt írta: „Távozom a Telextől. Alapító főszerkesztő-helyettesként mindig örömmel és büszkeséggel tekintek majd vissza a lap kezdeti korszakára, az építkezésre, a közös munkára a tehetséges kollégáimmal. Most itt az idő továbblépni. A Hvg.hu-nál csinálhatom majd azt, amit a legjobban szeretek ebben a szakmában: a kitalálástól a megjelenés pillanatáig segíteni fontos, érdekes és jó írások elkészültét, minden tudásomat hozzátenni a kreatív folyamatokhoz.”

Haász János is szerzői Facebook-oldalán reagált a hírre, és azt írta a szerkesztőség közleményét idézve, illetve cáfolva:

A Telex eljutott arra a pontra, hogy a további fejlődése, stratégiai céljai elérése érdekében belső, működési változásokra van szüksége, és ezek a változások nem mindenkinek komfortosak. Hát ez így ebben a formában, hogy a Markos-Nádast idézzem fel, rohadtul nem igaz. De az igen, hogy hamarosan sajnos véget kell érnie a húszéves Index-Telex történetnek az életemben. De nyugi: visszatérek!

Az újabb távozások híre azt követően érkezett, hogy április végén Munk Veronika tartalomfejlesztési vezető, alapító főszerkesztő is bejelentette távozását, ő a szlovák Denník N médiacéghez igazol, ahol innovációért és új piacokért felelős igazgatóként folytatja. Elhagyja a lapot Lovas Gergő főszerkesztő helyettes is, ő a 444-hez igazolt. Így tett korábban Tóth-Szenesi Attila is, aki az Index főszerkesztője volt, mielőtt a Telexnél helyezkedett el.

Dull Szabolcs főszerkesztő három eddigi helyettese közül Lovas és Rovó távozásával így csak Tóth-Biró Marianna maradt a Telexnél.

(24 nyomán)