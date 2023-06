Anyaország :: 2023. június 14. 08:54 ::

Méltatlankodik a Szabad Európa, amiért Novák nem írt még alá Sándor Fegyirnek - korábban Kijev ugyanezt művelte velünk

A Szabad Európa arról ír, hogy több hónapja nem került aláírás Sándor Fegyir nagyköveti befogadó nyilatkozatára. Márciusban derült ki, hogy a kárpátaljai önkéntes katona, az Ungvári Nemzeti Egyetem volt tanára lehet Ukrajna budapesti nagykövete. Hivatalát még nem tudta betölteni, ugyanis a befogadó nyilatkozat egyelőre Novák Katalin köztársasági elnöknél várakozik, írják.



Sándor Fegyir diákokkal találkozik az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumban 2023. április 28-án (fotó: Fb)

A lap diplomáciai forrásai szerint az aláírás gyorsasága a két ország közötti kapcsolaton múlik. Hozzáteszik: szövetségesek között, illetve amikor egy tapasztalt diplomatajelöltről van szó, egy, legfeljebb két hónap alatt sor kerülhet a lépésre.

Hangsúlyozzák: a lassan három hónapos várakozási idő nem példa nélküli, hiszen 2018-ban például a magyar nagykövet, Íjgyártó István is több hónapot várt a befogadó nyilatkozatra Kijevtől. A Szabad Európa forrásai szerint ha egy ország hosszabb ideig nem fogadja el a nagyköveti jelölést, az jelentheti azt is, hogy nem szeretné azt a személyt nagykövetként látni.

"Magyarországtól függetlenül nem kommentáljuk a nagykövetek kinevezésének kérdését – kizárólag a vonatkozó elnöki rendeletek kiadása után" – nyilatkozta a Szabad Európának Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

Magyar származású ukránok...

Szolomija Bobrovszka ukrán parlamenti képviselő szerint a nagykövetek kinevezésének késlekedése kétségtelenül "politikai momentum az ukrán és a magyar fél számára, mindkettőt ki kellene nevezni". Úgy véli, hogy Magyarország és Ukrajna diplomáciai kapcsolatai fokozatosan stabilizálódnak. Ezt az is bizonyítja szerinte, hogy Ukrajna hamarosan törvényt fogad el, amely 2024. szeptember 1-jéig meghosszabbítja az uniós kisebbségek nyelvén való tanulás jogát. "Nyilvánvaló, hogy ezt a magyar kisebbségért tették. Ennek megfelelően ez újra és újra azt mutatja, hogy Kijev milyen kompromisszumra hajlandó, miközben Budapest elzár minket a NATO és az EU felé vezető úttól" – mondta Bobrovszka.

Szerinte jó dolog, hogy Magyarország előző ukrajnai nagykövete, Íjgyártó István befejezte a megbízatását. Így részletezte a lapnak: "Jó lépés volt visszahívni a teljes háború kezdetén a nagykövetet, mert ő volt az, aki hatalmas ellentéteket váltott ki azzal, hogy egy zárt körű diplomáciai eseményen nácinak nevezte az ukrán fegyveres erőket és az ukránokat, amiért mozgósítás van a magyar származású ukránok számára. Ez felháborító, nem fogadható el sem diplomáciailag, sem politikailag, sem más módon."

Egy kérdés erejéig Sándor Fegyirt is elérték, aki azt írta: "Most a frontvonalban vagyok. Nincs információm az ügyről."

Emlékeztettek: Sándor Fegyir az orosz invázió elején már ismertté vált azzal, hogy a lövészárokból tartott online órákat hallgatóinak. Az ungvári származású tanár szociológiából tudományos, filozófiából doktori fokozattal rendelkezik.

Azért esett rá a választás, hogy Ukrajna ezzel is bizonyítsa, "a magyar gyökerű ukrán állampolgárok is magukénak érzik az országot", és készek harcolni is a szabadságáért.

(Mandiner nyomán)