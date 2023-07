Anyaország, Extra :: 2023. július 28. 07:23 ::

Lebukott a Momentum: a Világbank képviselőjével tárgyaltak egy washingtoni parkban

Konspirált környezetben, a washingtoni Capitoliummal szembeni parkban, lépcsőn ülve tárgyalt a Világbank képviselője Bedő Dáviddal és Orosz Annával, a Momentum politikusaival. Vajon mi az, amiről ilyen diszkréten kellett egyeztetniük? A két országgyűlési képviselő rendkívül aktív közösségi oldalain, de említést sem tettek a fedősztorinak tűnő delegációs utazásról, melyet a George Soroshoz kötődő Open World Program finanszírozott.

Az elhallgatásról viszont a jelek szerint nem egyeztettek két útitársukkal: a DK „árnyékminiszterével”, Barkóczi Balázzsal és a Jobbik országgyűlési mamelukjával, Balassa Péterrel (aki az ottani Legfelsőbb Bíróság elnökével való találkozója után is keveri a törvényhozói és a törvénykezői hatalmi ágat). Ők ugyanis bejegyzéseket és csoportképeket is közzétéve elárulták, Washingtonban kongresszusi képviselőkkel találkoztak egy bizonyos magyar delegáció tagjaként. Némi internetes keresés nyomán kiderítettük, hogy az amerikai tartózkodást a Vermont Council on World Affairs (VCWA) szponzorálta az Open World Program részeként. Az öttagú küldöttségnek volt egy harmadik momentumos tagja is: Tompos Márton szintén országgyűlési képviselő, így az ellenzéki küldöttségben többséget kapott az USA-bérenc Momentum.



Tehát az egészet az Open World Program pénzelte, amelynek alapító elnöke James H. Billington, aki George Soroshoz kötődik, e képen Soros könyvének bemutatóján láthatók együtt (fénykép forrása: Wikimédia)

2022. szeptember 30-án a Világbankkal tárgyalt a Momentum konspirált környezetben, vélhetően a „guruló dollárokról”, melyből már korábban is részesült az amerikai érdekeket Magyarországon kiszolgáló párt. Ezt nemcsak Márki-Zay Péter állította, hanem Novák Előd is bebizonyította: a magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytat tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt a Momentum, ezért feljelentést is tett a politikusbűnözők ellen a Mi Hazánk alelnöke, miután sikerült kimutatnia a céghálót a követelése nyomán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés és az Opten cégtár segítségével:

(Kuruc.info)