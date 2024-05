Külföld :: 2024. május 14. 21:53 ::

Megint százakat vettek őrizetbe Törökországban

A török hatóságok 544 embert vettek őrizetbe, mert a gyanú szerint kapcsolatban állnak Fethullah Gülen muszlim hitszónok betiltott mozgalmával - közölte kedden Ali Yerlikaya török belügyminiszter az X-en.

A tárcavezető szerint a gyanúsítottakat Törökország 81 tartományából 62-ben végrehajtott razziák során fogták el.

A miniszter aláhúzta, hogy az érintettek azt tervezték, hogy a Gülen-hálózat utasítására közszolgálatba lépnek. Az egymás közti kommunikációra a Bylock üzenetküldő alkalmazást használták, amely az ankarai vezetés álláspontja szerint az egyesült államokbeli száműzetésben élő Gülen ellenőrzése alatt áll.

Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal vádolja egykori szövetségesét, hogy 2016 júliusában puccsot tervezett ellene. Gülen következetesen tagadja ezt a vádat. A most 83 éves hitszónokot azzal is vádolják, hogy ő állt a török kormány ellen 2013 decemberében emelt korrupciós vádak mögött is abban az időben, amikor Erdogan még miniszterelnök volt.

A 2016-os államcsínykísérletet követő tisztogatások során tízezreket vettek őrizetbe Törökországban, és több mint 140 ezer embert mentettek fel hivatalából, illetve csaknem 3000 embert ítéltek életfogytiglani börtönre.

Törökország rendszeresen felszólít más országokat is arra, hogy adják át a Gülen-mozgalom náluk élő híveit.

(MTI)