Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2023. december 10. 12:36 ::

A Facebook szerint Jézus születésének története "durva tartalom"

A Facebook szerint "durva tartalomnak" minősül, ha valaki Jézus születésével kapcsolatos anyagot szeretne közzétenni a közösségi oldalon.

Miközben a Facebookon a zsidó szervezetek és az LMBTQP-lobbisták szabadon hirdethetik az eseményeiket és a propagandájukat, addig a cenzorokat inkább a keresztény karácsony zavarja - írja a Szent Korona Rádió.

A liberális agymosás se a “függetlenobjektív” tényellenőröket, se a Facebook mindig éber cenzorait nem zavarják. Nem úgy a keresztény tartalmak, melyeket már akkor is tilthatnak, ha azok egyébként nem ütköznek semmilyen szabályba.

Így járt most az M1 Híradó is, mely beszámolt arról, hogy a vörsi betlehem idén immáron 60 négyzetméteren mutatja be Jézus születésének történetét. A teljes szöveg így szólt:

“Mától látogatható Európa legnagyobb beltéri betleheme. A vörsi betlehem idén már 60 négyzetméteren mutatja be Jézus születésének történetét. A figurákon kívül, kizárólag természetes anyagokat használtak a díszítéshez. A betlehemre a világ minden pontjáról kíváncsiak.”



"Durva tartalom" a vörsi betlehem történetének bemutatása...

Mindez tehát a közösségi oldal számára "durva tartalom", melyet a videó elején egy figyelmeztető felirat is közöl. Vajon a hanukával kapcsolatos megosztásokat is ellátják hasonlóval?

(Szent Korona Rádió nyomán)