Anyaország :: 2026. június 19. 13:25 ::

Az Amnesty szerint a közösségi együttélés szabályainak betartásának elvárása cigány- és szegényellenesség

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény hatályon kívül helyezését javasolja a kormánynak az Amnesty International Magyarország, tekintettel az "önazonossághoz való jog" igazolhatóságának kétségességére, a törvény alkotmányosságát érintő formai és tartalmi aggályokra, valamint a jogszabály alapján megalkotott "önazonossági", valójában "kirekesztési célból" született rendeletek jogalkotási és elégtelen törvényességi felügyeleti tapasztalataira.

A szervezet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: "már az elfogadásakor biztos volt, hogy a Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter által 2025-ben beterjesztett, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény és az annak alapján megalkotott önkormányzati rendeletek súlyos tömeges jogsértésekhez vezetnek".



Az Amnesty küzd azért, hogy minden magyarnak lehessenek munka- és iskolaundoros, de szóváltásból jeles szomszédjai

Mára nagyjából 230 településen hoztak olyan szabályokat, amelyekben munka- vagy tb-jogviszonyt, tartozásmentességet, a gyermek iskolába járását vagy a bárhogy értelmezhető "közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmasságot" követelnek meg a beköltözéshez. "Ezeket a feltételeket azért fogalmazták meg így, hogy a romákat és szegény embereket megakadályozzák abban, hogy a településre költözhessenek" - olvasható a közleményben. (És nyilván azért, mert belpestiék szerint megrögzött cigány- és szegénygyűlölők, nem azért, mert a viselkedni nem tudókkal van bajuk, és különben is embertelenség elvárni egy cigánytól, hogy iskolába járassa a purdékat - a szerk.)

Mint írták, az elemzésük bemutatja, hogy a rendeleteket ellenőrző fővárosi és megyei kormányhivatalok az "ahány ház, annyi szokás" elvét követve, egy év után is egymásnak ellentmondó döntéseket hoznak ezekben az ügyekben (amíg a jogszabályoknak megfelelnek, miért számít az, ha Baktalórántháza és Inárcs nincs összhangban egymással? - a szerk.), miközben a probléma forrása, a rendeletalkotást lehetővé tévő törvény, illetve az ehhez kapcsolódó alaptörvény-módosítás továbbra is hatályban van.

Az elemzést és az annak alapján megfogalmazott javaslataikat elküldték a kormánynak és az illetékes parlamenti bizottságok tagjainak is, mert a tömeges jogsértésekhez vezető helyzet megoldására egyedül az alaptörvény kapcsolódó rendelkezésének, a rendeletalkotásra felhatalmazó törvény és az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése alkalmas - közölték.

Az amnesty.hu oldalon elérhető elemzésben a szervezet azt javasolja: amennyiben a helyi önazonosság védelméről szóló törvény hatályon kívül helyezése után a kormány vagy az Országgyűlés új eszközöket kíván a valóban túlnépesedéssel és/vagy infrastrukturális problémákkal érintett települések kezébe adni, akkor az Emberi Jogok Európai Bírósága kapcsolódó gyakorlatának figyelembevételével, széles és érdemi társadalmi és szakmai egyeztetéssel készítsék elő az ezt célzó jogalkotást. Ennek keretében pedig megfelelő garanciákat kell beépíteni az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, a közvetlen és közvetett diszkrimináció elkerülése érdekében - hívták fel a figyelmet.

(MTI)

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