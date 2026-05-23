„Péntek délután Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel az oktatási rendszer jelenlegi problémáinak megoldásairól, a fiatalok bevonásának és az emberi jogi nevelés fontosságáról is beszélgettünk” – számolt be Facebook-videójában az Amnesty International Magyarország, melyet a Magyar Nemzet szemlézett.
A szervezet két aktivistája, Máthé Anna (becenevén „Sky”) és Török Virág arról beszélt, a miniszternek megfogalmazták, milyen fontos a civilek jelenléte az oktatási intézményekben, és az emberi jogi nevelés a közoktatásban.
„Hosszú évek óta foglalkozunk ezekkel a területekkel, ezért örültünk, hogy mesélhettünk a tapasztalatainkról és elmondhattuk a javaslatainkat. Biztató, hogy a kormány végre tudással és tapasztalatokkal rendelkező partnert lát a civil szervezetekben. Mi azon leszünk, hogy a párbeszéd folytatódjon” – mondták.
Megfogalmaztuk, milyen fontos a civilek jelenléte az oktatási intézményekben, és az emberi jogi nevelés a közoktatásban”
– fogalmaz a szervezet aktivistája.
Kapcsolódó: Soha nem látott LMBTQ-áradás várható