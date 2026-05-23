2026. május 23. 10:38

Már meg is jelentek az Amnesty International kalendáriumszökevényei Lannert Juditnál: az emberi jogi nevelés volt a téma

„Péntek délután Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel az oktatási rendszer jelenlegi problémáinak megoldásairól, a fiatalok bevonásának és az emberi jogi nevelés fontosságáról is beszélgettünk” – számolt be Facebook-videójában az Amnesty International Magyarország, melyet a Magyar Nemzet szemlézett.



Lannert Judit vendégei - ilyen kedves teremtések még a kalendáriumban sincsenek (forrás: Facebook)

A szervezet két aktivistája, Máthé Anna (becenevén „Sky”) és Török Virág arról beszélt, a miniszternek megfogalmazták, milyen fontos a civilek jelenléte az oktatási intézményekben, és az emberi jogi nevelés a közoktatásban.

„Hosszú évek óta foglalkozunk ezekkel a területekkel, ezért örültünk, hogy mesélhettünk a tapasztalatainkról és elmondhattuk a javaslatainkat. Biztató, hogy a kormány végre tudással és tapasztalatokkal rendelkező partnert lát a civil szervezetekben. Mi azon leszünk, hogy a párbeszéd folytatódjon” – mondták.

