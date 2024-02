Az elmúlt néhány hét Orbán Viktor sorozatos megalázásáról szólt, és csak óriási kommunikációs buktaként lehet értékelni a Fidesz szemszögéből. Mik voltak ezek az események, és miért jelent ez új helyzetet magyar szempontból?

A közelmúltból négy olyan történést is ki lehet emelni, amely direkt módon a miniszterelnök, szimbolikusan pedig Magyarország megalázásával járt. Vegyük sorra ezeket.

A második a csütörtöki szavazás volt Ukrajna 50 milliárd eurós támogatásáról. Ezzel kapcsolatban arról szólt a hangzatos kommunikáció, hogy “nem mehet a magyarok pénze Ukrajnába”, de (némi külső kényszer hatására) ezt az álláspontot is kénytelen volt a miniszterelnök átértékelni, és a támogatást megszavazni.

A nemzeti konzultáció 8. kérdése Ukrajna EU-csatlakozásáról szólt, a 7. kérdés pedig a nekik nyújtandó 50 milliárdos támogatásról; a válaszadók mindkettőt 90% feletti többséggel elutasították.

A 7. kérdésre a két lehetséges válasz így hangzott:

Nos, nem kaptuk meg a nekünk járó EU-pénzeket, a kormány viszont ennek ellenére megszavazta a támogatást, ráadásul még megpróbálták ezt győzelemként is eladni, amikor a Mandiner “Kiharcoltuk!” címen közölt cikket. Csakhogy ezt már a fideszes olvasók nagy többsége sem volt hajlandó elhinni. Ha valaki olvasta a kommenteket, jót nevethetett a megjegyzéseken:

A harmadik a svéd NATO-csatlakozás kérdése, amit még nem szavazott meg a magyar parlament. Azok után, hogy a svédek többször keresztbetettek nekünk az EU-ban, és indokolatlanul támadták Magyarországot, a kormányzati kommunikáció erősnek akart látszani, felülről tárgyalni, mutatni, hogy megkérjük a jóváhagyás árát. Kohán Mátyás így mutatta be a helyzetet január 31-én: “Sikerül-e szövetségeshez méltó hangnemet megütnie a svéd miniszterelnöknek az Orbán Viktorral való brüsszeli találkozóján? Ez meggyőzi-e a magyar parlamentet a svédek NATO-csatlakozásának ratifikációjához?”

Orbán Viktor Budapestre hívta Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt egyeztetésre, bár mindenki tudja, hogy nincs miről tárgyalni. Az egész annyiról szólt volna, hogy Kristersson gyakorlatilag kanosszát jár, kapott volna esetleg némi diplomatikus kritikát az Orbán-kormánytól, ami után valódi feltételek nélkül megszavazzák a csatlakozásukat. Mindez nem lett volna több a Fidesz részéről, mint pózolás.

Csakhogy nagyon úgy tűnik , hogy a svéd miniszterelnök nem fog eljönni azért, hogy megmentse Orbánékat az arcvesztéstől, de így is (totálisan megalázó módon) meg kell majd szavazniuk a svédek NATO-csatlakozását. Szijjártó Péter szerint “A svéd miniszterelnök elment Törökországba, úgy lenne korrekt, ha Magyarországra is eljönne”, de ez a könyörgésnek tűnő nyilatkozat már a fideszes olvasók szerint is megalázó ránk nézve, ezért inkább el kellene az egészet engedni. Rosszul mérték fel az erőviszonyokat, mindegy, mi a jogi folyamat, ebben a kérdésben Amerika már döntött, és ennyi.