Csíkszeredában is "kérik" a cigarettát a "fiatalok"

A helyi és megyei rendőrök gyakoribb járőrözésével, illetve újabb térfigyelő kamerák kihelyezésével növelik a közbiztonságot lakossági panaszra a székelyföldi Csíkszeredában - számolt be a helyi rendőrség bejelentésére hivatkozva hétfőn a Székelyhon hírportál.

A romániai Hargita megye székhelyén sokadszorra kerül a helyi hatóságok és a sajtó figyelmének középpontjába a közbiztonság kérdése, miután vasárnap egy helyi lakos a Civil Csíkszereda közösségi csoportban arról számolt be: szombaton este négy ismeretlen fiatal megtámadta őt és a barátnőjét.

A panaszos szerint a "város szívében", a Majláth Gusztáv Károly téren sétáltak, mikor a négy ismeretlen előbb cigarettát kért tőlük, majd miután nemdohányzókként nem tudtak adni, kötekedni kezdtek, és fenyegették őket. A bejegyzésre reagálva több csíkszeredai lakos is beszámolt a belvárosban randalírozó fiatalokról.

A bejegyzéshez a székelyföldi város polgármestere, Korodi Attila is hozzászólt. "Fontos ez a jelzés. Muszáj az ilyen eseteknek utánanézni, mert másként nem lehet változtatni" - fogalmazott az elöljáró. Mint írta, egy ideje nem érkeztek hasonló bejelentések a polgármesteri hivatalhoz, de a napokban volt egy másik jelzés is. Hozzátette, hogy a helyi és az országos rendőrséget is kéri, vizsgálják ki az esetet.

A történtekre reagálva az önkormányzat fennhatósága alatt álló helyi rendőrség vezetője, Dombi Gyula hétfőn sajtótájékoztatót tartott a helyszínen, bejelentve: a helyi és az állami rendőrség is gyakrabban járőrözik majd a város központi övezetében, és újabb száz térfigyelő kamerát is felszerelnek a közbiztonság növelése érdekében - írta a Székelyhon.

A hírportál szerint a parancsnok emlékeztetett: a városban 2019-ben alakult meg a helyi rendőrség, de csak fél éve tudott elkezdeni dolgozni. Hangsúlyozta: az elmúlt fél évben nőtt a közbiztonság Csíkszeredában, még ha szerinte a sajtó és közösségi média az ellenkezőjét is állítja. Elmondta, hogy a jelenleg foglalkoztatott hat helyi rendőr közül három felel a közbiztonságért, de újabbak alkalmazását, illetve diszpécserszolgálat létrehozását is tervezik. A helyi rendőrök főleg a gyalogövezetekben járőröznek majd - tette hozzá.

Iordan Stefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka a Székelyhonnak úgy nyilatkozott: egyelőre nem érkezett hozzájuk feljelentés a szombati támadás ügyében. Arra biztatta a lakosságot, hogy minden ilyen esetet jelezzenek az 112-es segélyhívó számon.

Korábbi sajtóbeszámolók szerint Csíkszeredában épp a hasonló esetek miatt hívták életre a helyi rendőrséget. A székelyföldi városban nagy felháborodást keltett, amikor 2021. december 7-én a város vasútállomása előtt megkéseltek egy taxist; az elkövetőket nem sikerült azonosítani. 2022. november 4-én a város központjában egy 22 éves nőt sebesített meg több késszúrással volt élettársa, az áldozat pár hétre rá belehalt sebeibe.

