A Vice arról ír, hogy Ian Bremmer, az Eurasia Group elemzője az előfizetőknek küldött levelében arról tudósít, a Tesla vezérigazgatója elmondta neki, beszélt Vlagyimir Putyinnal. Musk elmondása szerint Putyin kész tárgyalni, de ehhez több feltételnek teljesülnie kell.

A tárgyalás akkor jöhetne létre, ha

Putyin állítólag azt mondta, hogy ezeket a célokat bármi áron el fogja érni, beleértve egy nukleáris csapás lehetőségét is, ha például Ukrajna megszállná a Krímet. Bremmer szerint Musk azt mondta neki, „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a kimenetelt”.

Emlékeztettek: nemrég Musk lényegében ugyanezeket a pontokat tette közzé a Twitteren (a cikk szerint a beszélgetés ezt megelőzően történt - a szerk.), bár azt javasolta, hogy az elcsatolt területeken a népszavazásokat az ENSZ felügyelete mellett ismételjék meg. Ukrajnában amúgy a háború korai szakaszában Musk azzal vált népszerűvé, hogy műholdjaival biztosította az internetet, segítve ezzel az ukrán katonaság kommunikációját, írják.

Hozzátették: Bremmer arról is írt, hogy Musk elutasította az ukránok kérését a Starlink aktiválására a Krímben.

A Financial Times szerint így az ellentámadást folytató ukrán erők internetelérési problémákról számoltak be az ország keleti és északkeleti, megszállt területeken, mire Musk bírálta a lap tudósítását, mondván, hogy ami a harctéren történik, az titkos.

Musk azt mondja, ő továbbra is Ukrajna-párti, csak próbálja elkerülni az atomháborút.

Frissít a Vice...

Nem, nem beszélt Putyinnal ebben az ügyben - közölte Elon Musk. Életükben csupán egyszer váltottak szót, az is 18 hónappal ezelőtt volt, és az űr volt a téma.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.