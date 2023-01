Külföld :: 2023. január 9. 20:11 ::

Elismerte az ukrán nagykövet, hogy megemészthetetlen veszteségeik vannak

Vadim Prisztajko, Ukrajna londoni nagykövete elismerte, hogy óriási veszteségei vannak Ukrajnának mind a katonai, mind a civil áldozatok tekintetében.

A nagykövet még közvetlenül a pénteki orosz fegyverszünet előtt adott interjút, és arról beszélt a Newsweeknek, hogy hamarosan „kritikus pillanathoz” érkezhet a háború. Ugyanis Vlagyimir Putyin kétszínű fegyverszüneti ajánlatot tesz, miközben még megszállás alatt tartja Ukrajna déli és keleti területeinek egy részét.

Prisztajko azt mondta az interjúban, hogy ezt az ajánlatot Ukrajnának és a Nyugatnak határozottan el kell utasítania, mivel az oroszok célja csak az, hogy megerősíthessék hadseregüket a fegyvernyugvás alatt. Szerinte az orosz békeajánlatoknak jelenleg csakis a figyelemelterelés a céljuk, nincs mögöttük valós megegyezési szándék.

A nagykövet arról is beszélt, hogy szerinte a harcok még 2023-ban véget érhetnek, amennyiben Ukrajnának sikerült megvernie az oroszokat. Hozzátette: az ukrán kormányzat dolgozik azon, hogy ha eljön az idő, akkor elő tudjanak állni egy olyan béketervvel, amely mindenki számára emészthető.

Prisztajko végül arra is kitért, hogy az ukrán nép továbbra is elkötelezett a harc folytatása mellett, annak ellenére is hogy óriási veszteségeket szenvednek.

Majdnem egy éve folyik a háború, megállás nélkül veszítjük az embereket. Nem reklámozzuk, hogy pontosan hány katona és civil esett el, de elképzelhetik, hogy óriási, megemészthetetlen számról van szó, és a városok közül is sokat megsemmisítettek – mondta az ukrán nagykövet.