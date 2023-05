Külföld :: 2023. május 6. 21:10 ::

Bidenné a mellette helyett kapó Zelenszkával barátkozott a londoni koronázáson

A hagyományok fontosságára emlékeztette az amerikai First Lady-t III. Károly koronázási ceremóniája - erről szombaton beszélt Jill Biden, aki az Egyesült Államokat képviselte Londonban.

Joe Biden felesége a koronázás után adott interjúban úgy fogalmazott, hogy nézve a ceremóniát érezhető volt az "illem és udvariasság", ami a világ minden országának polgárát összeköti.

Az amerikai elnök felesége az ünnepségen az ukrán államfő felesége mellett kapott helyet, ennek kapcsán Jill Biden megjegyezte, hogy Olena Zelenszkával beszéltek az ukrajnai háborúról, aki köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a támogatásért.

A First Lady a koronázás eseményeit lenyűgözőnek nevezte, és egyben "szürreális élménynek" látni, ahogy a koronát a király, majd a királyné fejére helyezik. Fontosnak mondta, és kiemelte, hogy unokáját, Finnegant is magával vitte az eseményre, valamint arról is beszámolt, hogy mindenképpen részt akartak venni egy ötórai teán, amiről azt gondolták, hogy "valami, ami annyira brit". Erre a koronázási ünnepség után szombaton délután került sor.

Jill Biden pénteken részt vett a Buckingham-palotában adott fogadáson, amelynek házigazdája, az akkor még koronázás előtt álló, III. Károly volt.

Az amerikai politikában az elmúlt hetekben vita bontakozott ki arról, hogy az Egyesült Államokat miért nem az elnök képviseli. Erre a Fehér Ház azzal reagált, hogy amerikai elnök még soha nem vett részt brit királyi koronázáson, és az is első alkalommal fordult elő, hogy a First Lady megjelent. A vitában gyakran hangoztatott érv volt, hogy az idők megváltoztak, hiszen a legutóbbi brit uralkodói koronázás 70 évvel ezelőtt II. Erzsébeté volt.

(MTI)